Ministra Chomali destaca alza de 4,7% en presupuesto de Salud y apunta a reducir tiempos de espera "con cambios estructurales"

La ministra de Salud, May Chomali, destacó el aumento de 4,7% del presupuesto de su cartera para 2027 y aseguró que el objetivo será reducir los tiempos de espera mediante cambios estructurales y una mayor eficiencia en el uso de los recursos, sin incrementar el gasto respecto de 2026.

“Un presupuesto aumentado en relación con el 2026 en un 4,7%. Lo que es muy bueno considerando que hay una restricción fiscal general”, comentó en entrevista con Tele13 Radio.

Añadió que “mañana ya tenemos la primera reunión en el Senado. Estamos tranquilos porque va a ser más fácil trabajar con un aumento presupuestario que lo que ha estado ocurriendo hasta ahora”.

“Nosotros esperamos realmente reducir los tiempos de espera, pero con cambios estructurales, no con ir a comprar prestaciones afuera -lo hemos dicho muy claramente y siempre-, todo lo que tiene que ver con estructura oncológica, lo que tiene que ver con equipamiento para oncología, atención primaria también viene con un tema importante”, explicó la autoridad de salud sobre las prioridades.

Ante la consulta si lograron en su cartera ser más eficientes, Chomali respondió que “este año vamos a gastar lo mismo que el año pasado. Si bien aumentó nuestro presupuesto, no vamos a aumentar el gasto y estamos produciendo más”.

“En la evaluación del primer semestre llevábamos, digamos, tres meses nomás en el Gobierno y teníamos al mismo gasto, más consultas, más cirugía, más procedimiento, más producción”, detalló.

Aseguró que “esto es porque definitivamente los hospitales han hecho el trabajo de hacer más eficiente el uso de los recursos en aquellas áreas que no tocan a los pacientes”.

Sobre los cambios para ahorrar explicó que “cuando yo gasto, no sé, 2 mil millones votando medicamentos porque no controlo mi stock, cosa que hasta el día de hoy todavía quedan remanentes de ese tipo de cosas”.

“O cuando hago una compra directa versus una licitación y estoy pagando 30 o 40% más de lo que cuestan las cosas. Eso es que al fin y en definitiva no tengo plata para lo que realmente importa, que es la atención de los pacientes”, agregó.

Finalmente, destacó que han aumentado las compras centralizadas, la intermediación con Cenabast y las licitaciones versus las compras directas, y han disminuido el ausentismo. “Esas son todas formas de hacer más eficientes los recursos. Son ahorros en cosas que no golpean a los pacientes”, finalizó.

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