Ministra Arzola tras fallo del TC por Escuelas Protegidas: "Nuestro objetivo sigue siendo el mismo, avanzar en la protección"

La ministra de Educación, María Paz Arzola, se refirió a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) que determinó que la revisión de mochilas sin orden de un fiscal y la prohibición de acceder a la gratuidad por sanción judicial —ambas medidas contenidas en el proyecto Escuelas Protegidas— son contrarias a la Constitución.

“Salió el comunicado que efectivamente el TC acogió parte del requerimiento. Nosotros estamos esperando, conocimos el comunicado solamente, tenemos que tener el fundamento”, comentó Arzola en entrevista con Radio Infinita.

La secretaria de Estado recalcó que el Gobierno mantendrá su enfoque en la seguridad escolar, pese al pronunciamiento del tribunal.

Y agregó que "nuestro objetivo sigue siendo el mismo, lo primero es que nosotros somos respetuosos, evidentemente, de la institucionalidad. Respetamos, por supuesto, la decisión que tome el tribunal y nuestro objetivo sigue siendo el mismo que es avanzar en la protección, en la seguridad en las escuelas, en poder entregar herramientas a los colegios para que puedan prevenir también hechos que escapan de sus posibilidades resolver".

Arzola insistió en que el Ejecutivo esperará el detalle del fallo para evaluar eventuales pasos legislativos o administrativos.

“Vamos a estar atentos a cuando salga el fundamento de la sentencia, de tal manera de ver cómo proceder si es que hay otra manera, hay alguna acción adicional que podamos tomar", agregó la ministra de Educación.

Según explicó, cualquier decisión futura dependerá directamente de los fundamentos del fallo del TC. No obstante, destacó que el proyecto contiene otras herramientas ya vigentes orientadas a fortalecer la seguridad en los establecimientos educacionales.

En esa línea, sostuvo que la iniciativa “ley en el fondo, tiene bastantes disposiciones, tiene distintas herramientas, que lo que buscan es enfrentar los problemas de inseguridad, dar más facultad a los docentes”.

Asimismo, señaló que “otra disposición de esta ley tiene que ver con incorporar más filtros a las denuncias por convivencia que se realizan a la Superintendencia, que hoy día representan una sobrecarga significativa sobre los equipos escolares y por tanto, ahí también vemos que son avances que ya tenemos asegurados".

Finalmente, la ministra subrayó que dichas medidas no fueron impugnadas ante el TC.

Estos, recalcó, "no se fueron al TC y, por tanto, si lo puedo decir de alguna manera, de todas maneras, estamos más adelante de lo que estábamos antes de esta ley, y aquellas materias que se han objetado vamos a ver cómo avanzar una vez que estén los fundamentos".

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