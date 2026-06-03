Ministra Arzola defiende revisión de mochilas incluida en proyecto de Escuelas Protegidas: "Es una necesidad y hay que hacerle frente"

La ministra de Educación, María Paz Arzola, se refirió a la revisión de mochilas incluida en el proyecto de Escuelas Protegidas, que acaba de ser aprobado en el Congreso.

En diálogo con Radio13c, la autoridad declaró que "a mí me parece que no debiéramos estar poniéndolo en una ley, pero hemos llegado a una situación en la cual tenemos que ponerlo con ley. Tenemos que dar de ese modo respaldo a los profesores, a quienes están educando”.

Añadió que “tú le das al profesor el respaldo legal de que la medida que él va a tomar es correcta y que nadie puede ir a ponerla en duda. Nadie puede ir a decirle no, denuncia a la Superintendencia porque usted le dijo a mi hijo que se quedara callado o que saliera de la sala, a eso hemos tenido que llegar”.

“Todo este proyecto, tener que revisar mochilas, tener que inhabilitar a alguien que cometa un acto violento o delito en un establecimiento educativo, tener que inhabilitarlo para la gratuidad. Ese es el escenario en el que estamos, en que surge este proyecto de ley. Yo les puedo decir que obviamente nosotros no teníamos en el programa de Gobierno un proyecto de ley o una iniciativa prioritaria de permitir la revisión de mochilas, pero es una necesidad y hay que hacerle frente”, complementó.

La ministra se refirió, además, a una posible modificación al actual Sistema de Admisión Escolar (SAE) por medio de una propuesta que prontamente será ingresada al Congreso.

“Nosotros estimamos que este sistema requiere tener más flexibilidad para poder incorporar el reconocimiento del mérito, variables que permitan fortalecer ciertos proyectos educativos y también dejar espacios para que criterios de prioridad, que no pueden ser universales en un sistema centralizado, pero que sí hacen sentido en ciertos colegios, puedan resolverse”, detalló la titular de Educación.

“La idea es incorporar un espacio de mayor flexibilidad en este sentido, pero sin terminar con lo que existe hoy día. Nosotros vamos a incorporar mejoras al sistema y creemos que esa es la mejor forma de hacerlo”, finalizó la secretaria de Estado.

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