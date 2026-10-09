Ministerio del Interior aclara que declaración de zona de catástrofe en Las Condes no es un estado de excepción

El Ministerio del Interior aclaró que la declaración de zona de catástrofe en Las Condes no constituye un estado de excepción constitucional, sino que corresponde a una medida administrativa destinada a agilizar la respuesta del Estado frente a la emergencia. La coordinación de las acciones estará a cargo del delegado presidencial regional metropolitano, Germán Codina.

A través de fichas difundidas en redes sociales, el ministerio detalló los alcances de esta medida y las acciones que permitirá implementar para enfrentar las consecuencias del aluvión del 8 de octubre de 2026:

Reconocimiento de la emergencia: El Gobierno declara oficialmente a la comuna de Las Condes como zona afectada por catástrofe, a raíz del aluvión del 8 de octubre de 2026.

Facilita la respuesta del Estado: Permite adoptar medidas administrativas extraordinarias, dentro del marco legal, para agilizar la atención de la emergencia y la recuperación de los sectores afectados (tratos directos etc).

Coordinación de recursos y servicios: Facilita la acción conjunta de los organismos públicos para atender a las personas, despejar vías, retirar escombros y recuperar infraestructura.

Responsabilidad del Delegado Presidencial: El Delegado Presidencial Regional Metropolitano queda a cargo de coordinar y ejecutar los programas de recuperación que determine el Gobierno, en colaboración con la municipalidad (responsabilidad municipal del levantamiento de fichas alfa).

Respaldo a medidas inmediatas: Permite ratificar determinadas medidas excepcionales adoptadas durante las primeras horas de la emergencia. Permite activar levantamiento de daños vía ficha FIBE, para determinar y entregar apoyo temprano estatal a los hogares.

No es un Estado de Excepción Constitucional: No implica restricciones generales a las libertades de las personas ni despliegue militar obligatorio.

PURANOTICIA