Ministerio del Interior aclara que declaración de zona de catástrofe en Las Condes no es un estado de excepción

A través de un informativo oficial tras el aluvión, el Gobierno precisó que el decreto busca agilizar recursos, aplicar tratos directos y activar apoyos estatales bajo la coordinación del delegado regional Germán Codina, descartando el despliegue militar o la restricción de libertades individuales.
El Ministerio del Interior aclaró que la declaración de zona de catástrofe en Las Condes no constituye un estado de excepción constitucional, sino que corresponde a una medida administrativa destinada a agilizar la respuesta del Estado frente a la emergencia. La coordinación de las acciones estará a cargo del delegado presidencial regional metropolitano, Germán Codina.
A través de fichas difundidas en redes sociales, el ministerio detalló los alcances de esta medida y las acciones que permitirá implementar para enfrentar las consecuencias del aluvión del 8 de octubre de 2026:
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