Más de 1.600 personas son diagnosticadas con cáncer cervicouterino al año en el país, mientras que 600 fallecen producto de la enfermedad anualmente. Sin embargo, cada uno de esos casos y muertes son evitables.

Por ello, el Ministerio de Salud anunció la ampliación de la estrategia de detección precoz del cáncer cervicouterino en la Atención Primaria de Salud (APS) que, a contar de 2027, incorporará la realización de un autotest que identifica el virus papiloma humano (VPH).

Según explicó el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, cien comunas del país -las mismas que tenían el programa de APS Universal- se sumarán a la estrategia de pesquisa de cánceres en consultorios y Cesfam como una forma de fortalecer la atención primaria y robustecer su complejidad.

“Habrá más de 13 mil kits de auto aplicación a mujeres de entre 35 y 45 años. Esta expansión, que considera cánceres digestivos y VPH y busca avanzar hacia una oferta preventiva más equitativa, accesible y cercana a las personas, fortaleciendo el rol de la APS en la prevención y detección precoz del cáncer, así como en la continuidad del cuidado y el acceso oportuno a la confirmación diagnóstica y al tratamiento”, dijo el subsecretario Montt, quien agregó que esta medida busca revertir la baja cobertura que hoy tiene el examen de VPH.

“Por ello, contemplamos la incorporación y la ampliación progresiva de las pruebas de detección de VPH, incluida la modalidad de autotoma, de acuerdo con los criterios técnicos y las capacidades de implementación en nuestra red asistencial (…) Queremos una atención primaria que no solamente atienda la enfermedad que ya está instalada, sino que sea capaz de anticiparse”, puntualizó el subsecretario.

El anuncio fue hecho en el marco del Día mundial para la eliminación del VPH que se celebra hoy, tras visitar una clínica ginecológica móvil de la comuna de Huechuraba, junto con su alcalde, Max Luksic.

ATENCIÓN EN DÍA SÁBADO

En tanto, la ministra de salud, May Chomali, resaltó que para acceder a este examen las mujeres sólo deben pedir hora con su matrona en los consultorios. “Junto con incorporar la detección del VPH estamos ampliando con matronas para los días sábado, para aquellas mujeres que trabajan, que cuidan, que no tienen con quién dejar a sus hijos, tengan la posibilidad de los sábados en la mañana poder ir a hacerse su examen o la autotoma”, señaló.

En Chile, el cáncer cervicouterino está incluido en el GES y contempla la realización de un PAP cada tres años en mujeres desde los 25 a los 64 años. En diciembre pasado se incorporó de manera complementaria, la prueba PCR -que detecta la presencia de VPH- desde los 35 y hasta los 45 años.

A la fecha, sólo un 12,3% de las mujeres tiene este examen al día por lo que se estima que hay más de 730.000 que desconocen si son o no portadoras del virus VPH que causa el 95% de los casos de cáncer cervicouterino.

Este examen se suma a las pruebas que detectan precozmente el cáncer gástrico y el colorrectal y que fueron anunciados en agosto pasado como parte de la nueva estrategia de detección precoz del cáncer en la atención primaria.

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