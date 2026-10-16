Ministerio de la Mujer anuncia querella por un nuevo femicidio ocurrido en Osorno

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, anunció que el ministerio presentará una querella por el reciente femicidio ocurrido en Osorno, en la Región de Los Lagos.

“Lamentamos profundamente este nuevo femicidio ocurrido en la comuna de Osorno. Como Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género condenamos toda forma de violencia contra las mujeres y reafirmamos nuestro compromiso con la prevención de estos hechos y la protección de quienes viven situaciones de riesgo”, manifestó.

La secretaria de Estado señaló que “detrás de cada caso hay familias que enfrentan el dolor de una pérdida irreparable y cuyas vidas se ven profundamente afectadas por la violencia” y recalcó que "es fundamental seguir trabajando para prevenir estos crímenes y avanzar hacia un país donde las mujeres puedan vivir libres de violencia”.

Finalmente, recordó que "las mujeres que necesiten orientación o apoyo pueden comunicarse al fono 1455 de nuestro servicio y ante una emergencia pueden llamar al 133 de Carabineros o al 134 de la PDI".

El hecho quedó al descubierto pasadas las 11:00 horas de este jueves, cuando un hombre se comunicó con Carabineros y afirmó haber asesinado a su pareja.

Tras recibir la alerta, personal policial concurrió hasta un domicilio ubicado en el sector de Rahue Alto Norte, donde confirmó que la mujer se encontraba fallecida y presentaba lesiones atribuibles a un arma cortante.

En tanto, el hombre fue trasladado hasta el Hospital Base de Osorno, luego de autoinfligirse heridas en el cuello y el abdomen con un arma blanca, en un intento por quitarse la vida.

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