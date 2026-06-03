Ministerio de Justicia recurrirá a la Corte para revertir freno a ampliación de Santiago 1

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, confirmó que el Gobierno apelará a la resolución del 17° Juzgado Civil de Santiago, que ordenó paralizar el proyecto de ampliación de la cárcel Santiago 1, una iniciativa considerada clave dentro de la estrategia para enfrentar el déficit de plazas penitenciarias en el país.

En entrevista con radio Duna, el secretario de Estado defendió la necesidad de avanzar en la expansión de la infraestructura carcelaria y llamó a abordar el problema desde una perspectiva nacional.

"Tenemos que entender que este es un problema de bien común, tenemos que entender el problema del hacinamiento carcelario como una cuestión país, eso es indispensable".

Respecto de la resolución judicial, Rabat sostuvo que se trata de una medida de carácter temporal y que el Ejecutivo buscará revertirla mediante las instancias legales correspondientes.

"Lo que ha ocurrido es una cuestión procesal, donde se acogió una petición que se llama una medida precautoria, que es una cuestión esencialmente provisional", precisó.

En esa línea, confirmó que el Ministerio de Justicia, a través del Consejo de Defensa del Estado, presentará los recursos necesarios para intentar dejar sin efecto la decisión judicial.

Por lo mismo, confirmó que el Ministerio de Justicia, representado por el Consejo de Defensa del Estado, adoptará "los recursos procesales para que esa medida la revierta la Corte de Apelaciones. Esto no suspende la tramitación del proceso, y esperamos que en un corto plazo se dicte la sentencia de rigor".

El ministro también abordó los anuncios realizados durante la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast en materia penitenciaria, destacando la magnitud del plan de infraestructura impulsado por el Ejecutivo.

"Existe un plan maestro de infraestructura carcelaria, que tiene un número de plazas que se encuentran determinadas para los años 2026 a 2030, eso suma aproximadamente 13 mil nuevas plazas, y contempla construcciones y ampliaciones de cárceles", dijo.

Asimismo, detalló que actualmente existen diversos proyectos en distintas etapas de desarrollo, destinados a ampliar significativamente la capacidad del sistema penitenciario.

El secretario de Estado detalló que "son proyectos que están en etapas de construcción, entrega de licitación. A ello se ha determinado por el Ministerio de Justicia la existencia de proyectos carcelarios que suman aproximadamente 11 mil nuevas plazas, con un costo aproximado de 40 millones de UF y existen también iniciativas carcelarias por aproximadamente 9 mil plazas".

En cuanto a la estrategia para combatir el crimen organizado desde el sistema penitenciario, Rabat destacó la importancia de aislar a los líderes de bandas criminales en recintos especialmente diseñados para ese propósito.

En cuanto a cárceles de máxima seguridad, la autoridad recalcó que "el punto más relevante es poder atacar el crimen organizado y eso se hace precisamente retirando a esos cabecillas que están en ciertos recintos penitenciarios y poderlos llevar a otros lugares especialmente habilitados para ellos".

Finalmente, explicó que estos módulos de alta seguridad contemplarán restricciones especiales para limitar la capacidad de operación de los internos considerados de mayor peligrosidad.

Junto con ello, explicó que estos módulos contemplarán medidas como "vestimenta especial, reducir regímenes de visita, reducir salidas a patios, entre otros".

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