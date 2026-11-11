Ministerio de Justicia entrega decretos por rebaja de condenas a Comisión de Constitución del Senado

El Ministerio de Justicia entregó a la Comisión de Constitución del Senado los decretos de rebaja de penas a los condenados por delitos sexuales contra menores.

Los documentos fueron entregados al secretario de la comisión, Ignacio Vásquez, quien informó que las carpetas quedaron bajo reserva y en custodia.

“Como su propio epígrafe señala, se trata de un documento reservado, es decir, está amparado por las leyes en cuanto a la imposibilidad de hacerlo público”, dijo.

“Nosotros este documento no lo podemos copiar y debe quedar en custodia en Secretaría”, añadió.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, detalló que se entregaron un total 309 decretos, de los cuales, 17 llevan su firma y no fueron precedidos por una fallo de la Corte Suprema.

El secretario de Estado aseguró que responderá a las más de 50 solicitudes de información emanadas desde el Congreso, pero que por el momento, se trata de una “primera entrega” para la Comisión de Constitución: la instancia en donde se discute la ley de “Nunca más” del Gobierno.

En tanto, el senador Matías Walker, apuntó que “obviamente hay que resguardar la reserva de los casos individualmente, pero eso no obsta a que la Secretaría pueda hacer un informe de los datos globales”.

Cabe recordar que el Subsecretario de la Secretaría General de Gobierno, Gonzalo Arenas, había anunciado que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, entregaría los decretos, lo que se concretó durante la mañana de este miércoles.

Hasta el momento, los decretos han sido solicitados por los parlamentarios que preparan la acusación contra el ministro, por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y la Defensoría de la Niñez.

Al término del encuentro del Presidente José Antonio Kast con los timoneles de los partidos oficialista en el palacio Cerro Castillo de Viña del Mar, el vocero del Ejecutivo señaló que "tengo entendido que el Ministerio de Justicia ya tiene el trabajo hecho y los va a entregar ahora. Si no me equivoco, el día de mañana (hoy)".

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