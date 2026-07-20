Mineduc extiende suspensión clases en la provincia de Copiapó y en San José de Maipo

El Ministerio de Educación informó que para este lunes 20 de julio también se suspendieron las clases en la provincia de Copiapó, que incluye las comunas de Copiapó, Caldera y Tierra Amarilla, en la región de Atacama.

Asimismo, durante esta misma jornada se aplicará esta medida en San José de Maipo, en la región Metropolitana, donde el resto de las comunas tendrá clases normales.

La suspensión es de carácter preventivo, debido a las condiciones climáticas, y se extenderá a todos los establecimientos públicos y privados que imparten los niveles de educación parvularia, básica y media.

El sábado las autoridades anunciaron que este lunes 20 de julio tampoco habrá clases en la provincia del Huasco (comunas de Vallenar, Alto del Carmen, Freirina y Huasco), en la Región de Atacama; en las 15 comunas de la región de Coquimbo, y en la región de Valparaíso, a excepción de Rapa Nui y Juan Fernández.

La medida regirá para los niveles de educación parvularia, básica y media, en centros educacionales públicos y privados.

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