Minagri descarta mayores daños en el agro por sistema frontal, pero advierte posible afectación a cultivos

El ministro subrogante de Agricultura, Francesco Venezian, informó que hasta ahora no se han registrado mayores afectaciones en el sector agrícola producto del sistema frontal, aunque advirtió que el escenario podría cambiar debido al aumento de las precipitaciones previstas para los próximos días.

La autoridad encabezó un comité de emergencia junto a los seremis de Agricultura de las distintas regiones y posteriormente entregó un balance preliminar sobre los efectos del fenómeno meteorológico.

Venezian señaló que "en términos generales, tenemos principalmente daños por vientos, en invernaderos, techos, salvo en la región del Biobío, algo de afectación con el tema de forraje en las próximas semanas".

En relación con los cultivos, el ministro (s) indicó que hasta el momento no existen daños significativos, aunque destacó la importancia de mantener despejados los cauces y asegurar una adecuada evacuación de las aguas.

"En materia de cultivo, sin grandes afectaciones en este minuto, esperamos que se mantengan los cauces despejados, siempre haciendo buenas vías de evacuación de tal manera que el agua se mantenga el menor tiempo posible en potreros que estén sembrados en este momento", recalcó.

Sin embargo, advirtió que la acumulación de agua en terrenos agrícolas podría generar daños en las siembras, especialmente en algunos cultivos de temporada. En ese sentido, señaló que "lo más probable es que se puede deteriorar parte de las siembras de trigo, avena, que es lo que está sembrado en esta oportunidad".

Respecto a las hortalizas, Venezian alertó que el impacto podría verse reflejado en los próximos meses si las condiciones meteorológicas persisten. "Si este frente continúa y se ven dañadas, lo más probable es que nos vamos a ver afectados para finales de agosto o septiembre", afirmó.

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