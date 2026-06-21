Meteorología emite aviso por heladas de hasta -4°C en seis regiones

Un marcado descenso de las temperaturas se espera para el inicio de la próxima semana en gran parte de la zona centro-sur del país, luego de que la Dirección Meteorológica de Chile emitiera un aviso por heladas que abarcará seis regiones.

Según informó el organismo, el fenómeno estará asociado a una condición de altas presiones que favorecerá cielos despejados y un fuerte enfriamiento durante las horas de la madrugada y la mañana.

La advertencia estará vigente desde la madrugada del lunes 22 hasta la mañana del martes 23 de junio, período en el que se prevén temperaturas bajo cero en diversos sectores de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

De acuerdo con las proyecciones meteorológicas, las zonas más afectadas serán la cordillera de la costa, los valles y la precordillera. En los sectores costeros interiores y valles se esperan mínimas que fluctuarán entre los -1°C y -3°C, mientras que en áreas precordilleranas los termómetros podrían descender hasta los -4°C.

Junto con las bajas temperaturas, la Dirección Meteorológica advirtió la posibilidad de formación de escarcha, fenómeno que podría generar complicaciones en rutas y caminos durante las primeras horas del día.

En la Región de Valparaíso, la condición afectará principalmente la cordillera de la costa, la precordillera y los valles precordilleranos. En tanto, en las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, el fenómeno abarcará sectores de cordillera de la costa, valle central y precordillera.

La entidad también informó que continúa vigente otro aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas entre las regiones del Maule y Los Lagos. Este evento podría desarrollarse entre la tarde de este sábado y la mañana del domingo, como consecuencia de condiciones atmosféricas inestables presentes en la zona sur del país.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas y adoptar medidas preventivas frente a las bajas temperaturas, especialmente en sectores rurales y precordilleranos donde se esperan los registros más extremos.

PURANOTICIA