Meteorología descarta tornado y confirma que fue un "gustnado" el fenómeno que afectó al terminal Alameda de Estación Central

Un informe técnico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) concluyó que el fenómeno que afectó al terminal de buses Alameda y a sectores cercanos de la comuna de Estación Central el pasado 13 de octubre fue un gustnado y no un tornado. El evento se produjo durante la tormenta que afectó a la región Metropolitana.

Según explicó la DMC, "el fenómeno corresponde a un vórtice de pequeña escala y duración breve que puede desarrollarse a lo largo del frente de ráfaga, como resultado de la interacción entre el flujo de salida de la tormenta y el aire ambiental". Este tipo de fenómeno se caracteriza por su corta duración y por originarse en la interacción de las corrientes de aire asociadas a una tormenta.

"A diferencia de un tornado asociado a una circulación organizada dentro de la nube convectiva, un gustnado suele desarrollarse en niveles bajos, sin una conexión vertical continua con la base de la nube, por lo que puede manifestarse como un remolino superficial de polvo o escombros, sin una nube embudo visible", explicó. Una de las principales diferencias es que el gustnado no mantiene una conexión vertical continua con la base de la nube, a diferencia de un tornado.

En sus conclusiones, el organismo detalló que "En resumen, los testimonios, los registros audiovisuales y los datos meteorológicos registrados por la estación Quinta Normal permiten plantear que el fenómeno ocurrido en el terminal de buses Alameda el 13 de octubre de 2026 pudo estar asociado a un vórtice de viento desarrollado en relación con el frente de ráfaga de una tormenta convectiva severa, cuya manifestación podría ser compatible con un gustnado", concluyó la DMC. La conclusión se sustenta en los testimonios, los registros audiovisuales y los datos meteorológicos recopilados por la estación Quinta Normal.

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