Megaoperativo en Curacaví: Carabineros detiene a 22 personas tras allanar 23 inmuebles vinculados al microtráfico

Carabineros detuvo a 22 personas tras allanar 23 inmuebles durante un operativo realizado la mañana de este jueves en la comuna de Curacaví, en la región Metropolitana.

El procedimiento estuvo dirigido contra clanes familiares de las poblaciones El Cerro, 11 de Septiembre y Carol Urzúa, presuntamente dedicados al microtráfico de drogas. Durante los allanamientos, el personal policial incautó pasta base, marihuana y armas hechizas.

La capitán Belén Galaz, del OS7 de Carabineros, explicó que "hace un año aproximadamente se logra determinar estos 23 inmueble que se estaban dedicando al delito de microtráfico".

Asimismo, añadió que "en este operativo finalmente se logra detener a 22 personas, la gran mayoría de ellos chilenos, donde una de ellas mantiene dos órdenes de detención pendientes".

Finalmente, la oficial indicó que varios de los domicilios intervenidos han sido objeto de procedimientos policiales en más de una oportunidad, por lo que podrían ser decomisados y entregados a la municipalidad.

PURANOTICIA