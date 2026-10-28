Máximo Venegas asume como jefe del Estado Mayor Conjunto por los próximos dos años

El Presidente José Antonio Kast designó al general de Aviación Máximo Venegas Raggio como nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO), cargo que ejercerá durante los próximos dos años y desde el cual tendrá responsabilidades en la planificación y coordinación de las capacidades de las Fuerzas Armadas.

El nombramiento fue informado este miércoles, luego de una reunión en el Palacio de La Moneda en la que participaron el Mandatario, el ministro de Defensa, Fernando Barros, el actual jefe del EMCO, general de Aviación Leonardo Romanini Gutiérrez, y su sucesor.

Venegas asumirá en reemplazo de Romanini, quien fue designado por el jefe de Estado como nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), por un período de cuatro años.

El nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto tiene 59 años e ingresó a la Escuela de Aviación Capitán Manuel Ávalos Prado en 1985. Se graduó como alférez en enero de 1989 y ese mismo año obtuvo la especialidad de piloto de guerra, desarrollando parte de su trayectoria en el área de combate, entre otras funciones.

En 2019 ascendió a general de Brigada Aérea y tres años después alcanzó el grado de general de Aviación. En 2022 asumió la conducción del Comando Logístico y, en 2024, pasó a encabezar el Comando de Combate de la FACh, puesto que ocupaba antes de su nueva designación.

En el ámbito académico, es ingeniero de Ejecución en Sistemas Aeronáuticos y magíster en Gestión de Procesos de la Universidad Federal Fluminense de Brasil. Además, cuenta con formación como oficial de Estado Mayor en las academias de Guerra Aérea de Chile y Brasil, y diplomados en evaluación de proyectos y gestión logística.

(Imagen: @presidente_kast)

PURANOTICIA