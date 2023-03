Matthei por dichos sobre rol de Carabineros en el estallido social: "Nunca jamás he justificado ninguna violación de DD.HH"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), se refirió a sus dichos donde abordó el actuar de Carabineros durante el estallido social, cuando afirmó que "si hubo problemas de violaciones a los Derechos Humanos fue porque efectivamente no tenían la forma de defenderse".

"Cuando se les venían encima, lo único que tenían eran bombas lacrimógenas, los zorrillos y esos famosos balines de goma que nunca habían tenido el entrenamiento de cómo usarlo (...) cuando a usted se le viene una turba encima, y además les tiran molotov, yo creo que la inmensa mayoría quiere que los Carabineros sí puedan disparar", dijo este martes.

Sus palabras tuvieron eco en el Gobierno y fueron apuntadas por la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien sostuvo que "ha cometido un error la alcaldesa con esa frase, la protección de las policías no puede descansar en la debilidad de la defensa de los DD.HH., es un grave error que no es nuevo".

El presidente Gabriel Boric también fustigó la polémica frase, y señaló vía Twitter que "las violaciones a los DD.HH nunca tienen justificación, y entrar en esa deriva argumentativa es muy peligroso para la democracia".

"Respaldar claramente a Carabineros en la lucha contra la delincuencia, de lo que no tengo ninguna duda, no es a costa de los DD.HH", zanjó el Mandatario.

En entrevista con T13, Matthei respondió a las críticas y aseveró que "nunca jamás he justificado y nunca jamás voy a justificar ninguna violación de DD.HH" y que "eso no lo he hecho nunca y no lo haré nunca".

"El tema de los daños a los ojos obviamente que era porque no tenían cómo defenderse. ¿Usted cree que los carabineros salían a ver a quién dejaban ciego ese día?" añadió.

La jefa comunal indicó que "me parece que es una falta de madurez del Presidente. Es una falta de madurez, una falta de seriedad. Primero, tratar de dar vuelta la discusión, lo que estamos discutiendo hoy día todos los chilenos y lo que todo el mundo demanda es un tema de mayor seguridad, es que haya leyes, que haya hechos claros en contra de la delincuencia".

"Yo no voy a aceptar que él ponga en duda una tradición que es de mi padre y mía, de un no sistemático a cualquier violación de DD.HH. A mí el tema del daño ocular que recibió tanta gente no me puede dejar indiferente. A nadie lo puede dejar indiferente. El que hayan pateado a carabineros en el suelo, a nadie lo puede dejar indiferente", sumó.

La alcaldesa de Providencia mencionó que "no trate el Presidente de desviar la atención mediante un tuit en que claramente no vio lo que yo dije. Se quedó con una frase fuera de contexto en que a lo que yo me estaba refiriendo justamente era al trauma ocular".

