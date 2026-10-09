Matthei descarta sumarse al gabinete de Kast y asegura que "hay ministros de primera y de segunda"

Evelyn Matthei cuestionó la forma en que el Gobierno de José Antonio Kast toma sus decisiones y acusó diferencias de influencia entre los integrantes del gabinete.

La excandidata presidencial afirmó que no existe un diálogo real entre algunas carteras y puso en duda las condiciones para eventualmente asumir un ministerio.

“Yo discrepo profundamente de la forma en que se toman las decisiones en este Gobierno. Aquí hay ministros como de primera y ministros de segunda”, aseguró en entrevista con radio Biobío.

Añadió que “yo no veo, por ejemplo, un diálogo de verdad entre el ministro de Hacienda y el ministro del Trabajo”.

“Al final, los que toman las decisiones son dos o tres, y si te ofrecen un ministerio del Trabajo para después no escucharte, ¿cómo vas a aceptar en esas condiciones?”, se preguntó.

Consultada sobre si aceptaría un cargo en otra cartera respondió que “yo no me pongo en política ficción. Nadie sabe cuáles son las condiciones; por lo tanto, tú no puedes decir ni sí ni no”.

La exalcaldesa de Providencia se refirió a como funcionaban las cosas en el Gobierno del expresidente Sebastián Piñera en comparación con la administración actual.

“Cuando había discrepancia entre sus ministros, él los llamaba, él escuchaba a todas las partes, él hacía todas las preguntas, él mandaba a hacer los estudios y finalmente cortaba el queque”, rememoró.

Según Matthei, ese mecanismo permitía que los integrantes del gabinete se sintieran respaldados por el Mandatario, incluso cuando existían desacuerdos.

“Entonces tú ahí te sientes muy respaldada”, afirmó, antes de marcar la diferencia con el actual gobierno: “Obviamente que en esta administración funciona muy distinto”, finalizó.

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