Matthei criticó tono del debate ante reproches entre Kast y Jara en foro por la descentralización en el Biobío

Los candidatos presidenciales Jeannette Jara y José Antonio Kast protagonizaron una serie de reproches cruzados durante su participación en el «Conversatorio por la Descentralización», en el marco de la “Cumbre de las Regiones”, en Biobío, en el que también estuvo presente Evelyn Matthei.

Según consigna La Tercera, la serie de dardos entre los dos aspirantes a La Moneda, que de acuerdo con el sondeo de Cadem lideran las preferencias de los electores, tuvo como desencadenante los dichos del Republicano en contra del Presidente Gabriel Boric, a quien acusó de “entregar a las regiones a la corrupción”.

“No solo no eliminó a los delegados presidenciales, no solo no fortaleció a los gobiernos regionales, no solo mantuvo los nudos del centralismo, además entregó a las regiones a la corrupción, al cuoteo político, a los operadores políticos, disfrazados de fundaciones, y a una burocracia sin control y sin vergüenza”, dijo la carta republicana en su primera intervención en el debate.

Fue cuando ya se desarrollaba la etapa de las preguntas a los abanderados, que la candidata del oficialismo utilizó tiempo de sus minutos para increpar a su adversario.

“Si vamos a seguir haciendo foros para que se repitan tres o cuatro ideas, donde todos son apitutados, todos son corruptos, menos yo, todos tienen problemas, menos yo, yo no he hecho ni esto, ni esto, otro, yo no sé qué propuesta le vamos a llevar al país”, reclamó Jara en alusión directa a Kast.

La militante del Partido Comunista sostuvo que ese nivel de debate le preocupa, “porque para gobernar un país no se requiere solamente estar descalificando a los otros, o insinuando cosas de los demás, sino que lo que se requiere es capacidad de diálogo y de construir acuerdos”.

“A mí me cargan los apitutados políticos, porque me costó un montón estudiar y salir adelante. Me cargan además los corruptos y los rechazo con mucha fuerza. Por eso, creo que es sumamente grave que nosotros tiremos a todos al mismo saco. Porque hay que saber distinguir, y los procesos judiciales se tienen que llevar adelante”, remarcó.

A esta altura, los cruces no solo se vivían en el escenario dispuesto para el conversatorio, ya que parte de los asistentes, adherentes de Jara y Kast, se manifestaron en varias ocasiones a favor y en contra -con pifias y aplausos- dependiendo de cuál de los dos intervenía.

El presidenciable republicano no tardó en responder a la extitular del Trabajo en su oportunidad de réplica. “La candidata Jeannette Jara dice que he repetido lo mismo en todos los foros. Cuando hay cuatro años de estancamiento, cuando hay cuatro años de mayor desempleo, cuando siguen muriendo las personas en lista de espera, cuando hemos visto el fraude permanente a través de fundaciones. Y todo eso redunda en la peor calidad de vida de las personas”.

En otra de sus intervenciones, el exdiputado además apuntó en contra de los adherentes de Jara que lanzaron pifias en su contra y les exigió respecto. “Estoy claro que muchas de las cosas que algunos de los que estamos acá decimos no les gusta a todos. Pero esa es la idea del respeto, esa es la idea de un debate. Si no, sería una asamblea y gana el que grita más fuerte”.

Además, Kast volvió a emplazar a Jara por la postura que la candidata mostró en años anteriores, por ejemplo, en torno a Carabineros, en que según él hubo una desacreditación de la institución. “Me parece un avance civilizatorio”, dijo.

Matthei, en tanto, a diferencia de los representantes del oficialismo y republicanos, optó por mantenerse al margen de las discusiones alejadas de la temática central del debate.

Una vez finalizado, de hecho, criticó el tono de las intervenciones de sus adversarios y las manifestaciones del público. “El debate tomó un tono bastante conflictivo y creo que eso no le hace bien a nuestro país. No solamente en el debate mismo, sino también en el público, y eso preocupa porque estamos viviendo una polarización que puede ser grave y que ha sido grave en el pasado”.

“Chile tiene problemas muy graves, delincuencia, falta de empleo probablemente son los peores, y creo que es hora que nosotros antepongamos los intereses de Chile, los intereses de los chilenos, por sobre las diferencias”, recalcó la candidata de Chile Vamos.

PURANOTICIA