Matthei critica fin de "Yo Elijo Mi PC" en Presupuesto 2027 del Gobierno de Kast: "Soy economista, sabía que esto iba a suceder”

La discusión por el futuro de “Yo Elijo Mi PC” sumó este sábado un nuevo capítulo, luego de que la excandidata presidencial Evelyn Matthei cuestionara la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de no contemplar recursos para esta política en la propuesta de Presupuesto 2027.

La exalcaldesa de Providencia abordó el tema mediante un video difundido en sus redes sociales, donde recordó las diferencias que mantuvo con Kast durante la pasada campaña presidencial respecto de la magnitud de los recortes al gasto fiscal.

En su intervención, Matthei también se hizo cargo de los cuestionamientos surgidos desde el oficialismo. Entre ellos, los de la diputada republicana Macarena Santelices, quien previamente había señalado que “es muy triste cuando los excandidatos no saben perder”.

Frente a esas críticas, Matthei sostuvo que sus cuestionamientos responden a una posición que ya había planteado durante la carrera por La Moneda.

“Van a decir que arremeto contra el Gobierno porque estoy picada, porque perdí. Ustedes ya lo conocen. La verdad es que durante la campaña dije muchas veces que era imposible cortar la cantidad de dinero fiscal que querían cortar sin afectar gravemente el gasto social“.

Como parte del registro, la excandidata incluyó imágenes de uno de los debates presidenciales realizados antes de la primera vuelta, instancia en la que había confrontado a Kast respecto de las consecuencias que podrían generar los recortes fiscales.

Matthei vinculó aquellas advertencias con la situación que actualmente enfrenta “Yo Elijo Mi PC”, política que entrega computadores a estudiantes y que no cuenta con financiamiento identificado en el proyecto presupuestario para 2027.

“Ahora lo estamos viendo con la eliminación de un programa, “Yo Elijo Mi PC”, que beneficia a niños y a familias vulnerables. Soy economista, sabía que esto iba a suceder y lo dije claro y fuerte durante la campaña”.

La exalcaldesa cerró su intervención cuestionando las consecuencias que tendría el término del beneficio para los estudiantes que reciben estos equipos.

“Dejar a miles de niños sin sus computadores es una decisión que simplemente no se entiende. Y son ellos quienes terminan pagando las malas decisiones del Gobierno”, finalizó.

El futuro del programa se encuentra ahora en medio de la discusión del Presupuesto 2027. La ministra de Educación, María Paz Arzola, ha señalado que el Ejecutivo está alineado con la propuesta presentada, aunque ha reconocido que su tramitación en el Congreso podría abrir espacio a modificaciones.

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