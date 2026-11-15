Matthei critica a Kast y acusa que su plan de seguridad era "puro bluff"

Las promesas de seguridad que marcaron la campaña presidencial de José Antonio Kast volvieron al centro del debate político, esta vez por los cuestionamientos de Evelyn Matthei, quien acusó al Gobierno de haber generado expectativas sin contar con una estrategia concreta para cumplirlas. La excandidata presidencial también criticó el manejo de las crisis ministeriales y apuntó especialmente a la permanencia del titular de Justicia, Fernando Rabat, en medio de la controversia por las rebajas de condenas.

Durante su participación en el programa de streaming Podkast, conducido por el exsenador Felipe Kast, la exalcaldesa de Providencia realizó una dura evaluación del desempeño del Ejecutivo, asegurando que uno de sus principales problemas fue la distancia entre los compromisos de campaña y las medidas efectivamente preparadas para enfrentar la delincuencia.

“El mayor error del gobierno fue cuando la ciudadanía se dio cuenta de que todo esto de la seguridad era puro bluff, porque no había nada”, afirmó.

Matthei profundizó sus críticas al señalar que, detrás de los anuncios y denominaciones utilizados durante la campaña, no existía una planificación suficientemente desarrollada ni equipos preparados para abordar una de las principales preocupaciones ciudadanas.

“Estaban los nombres, el Cancerbero, el plan, no sé, todas esas tonteras, pero no había nada detrás, no había un solo pensamiento, no había una persona seria, no había una persona que supiera de esta materia. Nada, no había nada”, sostuvo.

La dirigente gremialista aseguró que esta situación representó una de las primeras decepciones para quienes respaldaron al actual mandatario, considerando la importancia que tuvo la seguridad durante la campaña presidencial.

“Yo creo que esa fue la primera desilusión, porque ese tema había sido muy central en la campaña. Yo creo que eso fue muy grave, muy grave, porque puso después el tema de la metáfora, cuando dijo que iba a expulsar a no sé cuántos extranjeros y cuando le preguntaron cuándo lo iba a hacer, (el Presidente Kast) dijo que era una metáfora. Mucha gente había votado por él por eso”, continuó.

En ese contexto, Matthei cuestionó la responsabilidad de los candidatos al momento de presentar propuestas y comprometer resultados que posteriormente podrían no concretarse.

“¿Qué eran los planes de seguridad? Cuando tú prometes algo que no puedes cumplir, eso es un engaño, porque claro, yo podría decirle que vamos a crear un millón y medio de empleos si tú sabes que eso no puede, es mentira”, arremetió.

CRÍTICAS AL MANEJO DE LA CRISIS EN JUSTICIA

La exalcaldesa también abordó la respuesta del Ejecutivo frente a las controversias que han afectado a distintos ministerios, cuestionando la capacidad del Gobierno para reaccionar ante situaciones políticamente complejas.

“Cómo ha manejado diversas crisis denota una falta de flexibilidad y una falta de entendimiento de las emociones de las personas que es muy preocupante”, sostuvo.

Uno de los casos que concentró sus cuestionamientos fue el del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien enfrenta una acusación constitucional presentada por la oposición en medio de la polémica por las rebajas de condenas y liberaciones de personas sentenciadas por delitos sexuales.

Matthei comparó la permanencia del secretario de Estado con las salidas de las exministras Trinidad Steinert, Natalia Duco y Mara Sedini, planteando que existirían diferencias en la forma en que el Presidente enfrenta las responsabilidades políticas de sus colaboradores.

“Parece que a las mujeres las deja ir antes que los hombres. Y te digo, las faltas eran incomparables, porque no eran solamente abusos sexuales contra menores. Era también liberación de narcotraficantes extranjeros”, señaló.

La excandidata presidencial cuestionó especialmente que una decisión de esa magnitud no hubiera sido consultada previamente con otras autoridades del Ejecutivo.

“Entonces uno dice, pero cómo el ministro no lo consultó con nadie, no se dio cuenta de que esto era un tema grande, que por lo menos tenía que consultarlo”, continuó.

MATTHEI COMPARA ACTUACIÓN DE KAST CON PIÑERA

Para reforzar sus críticas, la dirigente recordó la forma en que, a su juicio, el expresidente Sebastián Piñera habría enfrentado una situación similar dentro de su gabinete.

“El presidente Piñera, si un ministro hubiera tomado una decisión como esa, sin consultarle, aunque él hubiese estado de acuerdo con la decisión, lo hubiera echado por no consultar”, afirmó.

Matthei sostuvo que los ministros deben actuar en coordinación con los objetivos políticos de la administración de la que forman parte, especialmente cuando sus decisiones pueden generar consecuencias para el Gobierno.

“Cuando tú eres ministro, tú eres parte de un gobierno. El gobierno tiene una motivación, tiene un norte, y si tú vas en contra de eso, o sea, ¿qué haces como ministro? Yo de verdad no entiendo nada. Creo que pocas veces he visto una crisis llevada en forma tan absurda, tan poco inteligente como esta”, concluyó Matthei.

Las declaraciones de la exalcaldesa reflejan sus diferencias con la conducción del Gobierno de José Antonio Kast, tanto por el cumplimiento de sus compromisos en seguridad como por la manera en que ha enfrentado las controversias que involucran a integrantes de su gabinete.

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