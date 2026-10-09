Más de mil personas fueron asistidas por Bomberos tras aluvión en Las Condes

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), Giorgio Tromben, entregó un balance de la emergencia provocada por el aluvión en la comuna de Las Condes.

Informó que desplegaron 14 máquinas en terreno "haciendo diferentes monitoreos para ver a la gente que se encuentra con alguna necesidad de rescate".

Añadió que "también tenemos a 400 bomberos que están en sus cuarteles con 50 máquinas respectivas para cualquier necesidad que se requiera".

"Hasta el momento hemos rescatado y ayudado a más de mil personas, seis que han sido trasladadas a algún recinto asistencial, el de mayor gravedad un menor con una fractura en una de sus piernas", detalló.

También señaló que la afectación alcanza a unas 200 hectáreas aproximadamente, donde el barro y el agua ha entrado a las casas del sector San Carlos de Apoquindo.

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