Más de 555 mil clientes siguen sin suministro eléctrico por sistema frontal en todo el país

Más de 555 mil clientes permanecen sin suministro eléctrico en distintas regiones del país debido al sistema frontal que continúa afectando la zona centro-sur, informó la ministra de Energía, Ximena Rincón.

En conversación con radio Bío Bío, la secretaria de Estado señaló que, pese a la magnitud de la emergencia, el 93% de los usuarios mantiene el servicio con normalidad, mientras que un 6,9% registra interrupciones.

"Estamos hablando de 555.556 clientes sin suministro, en un total de 7.837.657 clientes", detalló la ministra.

Según el balance entregado por la autoridad, la Región de La Araucanía concentra el mayor impacto, con un 38,7% de sus clientes sin energía eléctrica, lo que equivale a cerca de 190 mil hogares afectados.

Le siguen la Región de Los Ríos, donde un 17,2% de los usuarios permanece sin suministro, correspondiente a 33.543 clientes, y la Región del Biobío, que registra una afectación del 12,1%.

Rincón explicó que la recuperación del servicio se ha visto dificultada por las condiciones meteorológicas, ya que las intensas ráfagas de viento representan un riesgo para los equipos que trabajan en terreno.

En ese contexto, la ministra se refirió al fallecimiento de Juan Pereira Suárez, trabajador de 53 años que perdió la vida mientras realizaba labores de despeje en la Ruta Q-180, en la comuna de Negrete.

Según explicó, el trabajador retiraba un árbol que había caído sobre la vía cuando una segunda estructura fue derribada por el viento y lo impactó. Posteriormente fue trasladado a un centro asistencial, donde se confirmó su fallecimiento.

"Las condiciones son de riesgo, los vientos son de alta magnitud. Estamos hablando de zonas en que los vientos superan los 100 kilómetros por hora", afirmó la ministra.

La autoridad precisó que estas condiciones afectan principalmente a las regiones de La Araucanía, Biobío, Ñuble, Maule y O'Higgins, situación que podría retrasar la normalización del servicio.

"Va a ser más lenta la reposición, porque no podemos exponer a los trabajadores", sostuvo.

Finalmente, la ministra Rincón indicó que las empresas eléctricas incrementaron significativamente los recursos destinados a la emergencia, aumentando en algunos sectores hasta diez veces la cantidad habitual de cuadrillas para acelerar la reposición del suministro una vez que las condiciones climáticas lo permitan.

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