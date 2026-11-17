La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) dio a conocer nuevas cifras de portabilidad numérica, que muestran que en los primeros 9 meses del año (enero-septiembre) más de 2,3 millones de números (2.358.266) fijos y móviles cambiaron de compañía.

En el desglose, las cifras señalan que, del total de portaciones anuales, 2.309.483 corresponden a cambios en telefonía móvil -98% del total- y 48.783 en telefonía fija. Justamente, el móvil mostró una leve alza de 0,8% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Respecto al tercer trimestre del año, correspondiente al periodo julio-septiembre, se registraron en total 759.921 portaciones. De ellas, más de 730 mil (730.770) corresponden a números móviles que cambiaron de compañía. En el caso de los números fijos los cambios de compañía superaron los 29 mil números (29.151) con un aumento de 20,9% frente al mismo trimestre de 2025.

Mientras, desde la implementación de la portabilidad numérica, en diciembre de 2011 hasta septiembre de 2026, Chile acumula 44,8 millones (44.855.959) de portaciones, de las cuales 42.986.451 corresponden a telefonía móvil y 1.869.508 a telefonía fija.

La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, comentó que “las cifras de portabilidad confirman que esta herramienta es sumamente efectiva para los chilenos, garantizando su libertad para elegir la oferta que mejor se adapte a sus necesidades. Que casi el 100% de las portaciones se concentre en la tecnología móvil es un reflejo de cómo los usuarios buscan mejores condiciones en el servicio para desarrollar su vida digital. Este dinamismo es acompañado por una industria competitiva y dinámica, que ya cuenta con 10,8 millones de conexiones 5G en Chile, y que proyecta muy pronto superar al 4G como la principal tecnología del país”.

Portabilidad por empresa

Empresa Tercer trimestre (jul-sept) Anual (ene-sept) Claro +84.423 +315.197 Mundo +4.167 +14.221 OPS +535 +975 GTD Móvil +37 +50 VTR 0 −86.667 Virgin Mobile −430 −1.349 Simple −603 −1.882 Entel −25.274 −65.990 Movistar −31.413 −134.544 WOM −34.787 −43.852

En la tabla aparecen nombres de empresas que a la fecha mantienen a clientes asociados en el registro de portabilidad.

PURANOTICIA