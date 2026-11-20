El exministro de Hacienda Mario Marcel cuestionó las expectativas económicas del actual Gobierno y apuntó a un exceso de confianza en los beneficios que tendría para la economía la llegada de una administración favorable a la inversión privada. A su juicio, las expectativas iniciales no se han traducido necesariamente en los resultados esperados.

"Quizás hubo un exceso de confianza en la idea de que un Gobierno más promercado iba a tener, al mismo tiempo, un trato muy favorable de los mercados, pero eso como a veces pasa, terminó siendo un poco un mito y son las realidades las que las que terminan primando", comentó el exministro en entrevista con radio Infinita.

El otrora secretario de Estado también cuestionó algunas decisiones del Ejecutivo, particularmente el traspaso íntegro del alza de los precios internacionales a los consumidores, medida que, a su juicio, habría tenido consecuencias negativas en las expectativas económicas.

"Eso fue un golpe muy duro para las expectativas que cambió las decisiones de consumo, cambió las decisiones de inversión. Tener un año muy favorable, históricamente favorable en términos de intercambio y bastante negativo en términos de actividad, empleo e inflación", explicó.

En esa línea, Marcel sostuvo que la conducción económica debe equilibrar los objetivos de largo plazo con medidas concretas que permitan responder a las necesidades inmediatas de la ciudadanía. "La economía requiere conducción en el corto plazo, porque al final quienes hacen la economía no son ni los presidentes del Banco Central ni los ministros, sino que es la gente", dijo.

Durante la entrevista, el exministro también manifestó sus reparos frente a las expectativas generadas en torno a la megarreforma, especialmente respecto de su capacidad para impulsar la inversión. "Las expectativas positivas respecto de la inversión se han formado no solamente porque se le bajen los impuestos a las empresas, sino que porque se había ido acumulando un número importante de proyectos de inversión en condiciones de ser ejecutados, y eso en el tercer trimestre no ocurrió. Al contrario, hubo un retroceso bastante marcado", relató.

En ese contexto, Marcel enfatizó que existen otros factores que inciden en las decisiones de inversión, más allá de las condiciones tributarias. "La inversión no responde sólo a las condiciones tributarias, también responde a las expectativas de ventas, a las oportunidades que se producen en distintos sectores y también al grado de certidumbre que se transmite", añadió.

Finalmente, el exministro advirtió sobre el impacto que puede tener el escenario político en el desempeño económico y llamó a separar ambos ámbitos para entregar mayor estabilidad. Finalmente aseguró que hay “algo que en buena medida contribuye a elevar esa incertidumbre y creo que tenemos que pensar un poco más en el futuro, tratar de sacar la política de la economía. No le hace bien a la economía estar todo el tiempo con este discurso más político".

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