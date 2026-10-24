María Soledad Acevedo se convierte en la primera mujer general del Ejército

El Ejército informó que el Cuerpo de Generales para el año 2027 será integrado por primera vez en la historia de la institución por una mujer. Se trata de la coronel María Soledad Acevedo San Martín, quien ascendió a general de brigada luego de 32 años de servicio.

"Este nuevo grado jerárquico, en el que asumirá exigentes responsabilidades, constituye un hito en los 216 años de historia del Ejército, y es un reconocimiento a su trayectoria profesional", señaló la institución.

Por su parte, la nueva general señaló que “para mí es un orgullo recibir esta responsabilidad tan grande que me entregó la institución y la confianza del mando”.

Añadió que “durante mis 32 años de carrera he trabajado con profesionalismo y ahora que asciendo al grado de general de brigada, reafirmo una vez más mi compromiso con la institución, que me ha entregado todo para desarrollarme y aportar a la sociedad”.

Finalmente, indicó que “estoy orgullosa de vestir el uniforme militar y espero estar a la altura de este compromiso profesional, donde además represento a todas las mujeres del Ejército, coronando una trayectoria que iniciaron aquellas mujeres de hace 52 años, en la Escuela Femenina Militar”.

La coronel Acevedo se encontraba cumpliendo funciones como jefa de la Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud del Ejército, dependiente de la División de Salud institucional, para pasar a ser ahora la nueva directora de Finanzas del Ejército.

La oficial posee el título de ingeniero politécnico militar, y se ha desempeñado en la División Logística del Ejército, también como directora de la Central Odontológica del Ejército, y como jefa del Departamento de Finanzas de la División de Salud.

Está casada con un ex oficial de Carabineros y tiene un hijo de 20 años, alumno de segundo año de la Escuela de la Policía de Investigaciones.

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