Manuel Monsalve insiste en su inocencia en el inicio de la audiencia de preparación de juicio oral en su contra

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, insistió en su inocencia al llegar este lunes al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago para participar en la audiencia de preparación de juicio oral en su contra por los supuestos delitos de violación y abuso sexual contra una subordinada, ocurridos en 2024.

"Estoy tranquilo, sostengo mi inocencia", declaró Monsalve a la llegada al Centro de Justicia de la capital, tras arribar en vehículo desde Viña del Mar, donde cumple arresto domiciliario total desde mayo de 2025, luego de que la Corte Suprema revocara su prisión preventiva.

En su acusación, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó diez años y un día de presidio por el delito de violación y cuatro años y un día por abuso sexual, ilícitos que habrían sido cometidos en septiembre de 2024. El Ministerio Público también solicita otras sanciones y medidas accesorias.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía, durante el juicio se presentarán 89 testigos, entre ellos el expresidente Gabriel Boric y la exministra del Interior Carolina Tohá, además de 21 peritos y más de 100 documentos y otras pruebas. Sin embargo, todos estos elementos deberán ser previamente aprobados por el tribunal.

En declaraciones anteriores, la abogada querellante María Elena Santibáñez, representante de la víctima, señaló que "ya casi vamos a hacer los dos años de investigación. Por tanto, confiamos en que pueda esto avanzar rápidamente sobre todo pensando, desde mi punto de vista, del bienestar de mi representada y en su salud".

PURANOTICIA