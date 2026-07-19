Madre e hijo mueren en incendio de vivienda de material ligero en La Pintana

Dos personas fallecieron y una tercera resultó lesionada en un incendio registrado durante la madrugada de este domingo en una vivienda de La Pintana.

Las víctimas corresponden a una mujer adulta de nacionalidad venezolana y a su hijo menor de edad. La emergencia ocurrió en un inmueble situado en la intersección de las calles Guacolda y San Francisco.

Por orden del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones se trasladaron hasta el sector para efectuar las primeras diligencias y establecer las circunstancias de lo ocurrido.

El comisario Lóscar González explicó que el procedimiento comenzó después de que Bomberos “recibió la alerta respecto del incendio que estaba afectando al inmueble”.

“En ese sentido, el personal de Bomberos se traslada hasta el lugar y al momento de controlar el siniestro se percatan de la presencia de los cadáveres antes mencionados”, agregó el funcionario policial.

De acuerdo con la información proporcionada por Agustín Gajardo, comandante de Bomberos de La Granja, la alerta por la emergencia fue recibida aproximadamente a las 03:29 horas de este domingo.

El fuego afectó una construcción de material ligero, la cual sufrió daños estructurales. Además, un hombre resultó lesionado, aunque hasta ahora no se han informado mayores antecedentes sobre su condición de salud.

La causa de la emergencia todavía no ha sido determinada. Los peritajes estarán a cargo de especialistas del Laboratorio de Criminalística Central de la PDI.

“El foco del incendio y su causa actualmente son materia de investigación y serán corroborados por medio de las pericias de los peritos del Laboratorio de Criminalística Central”, indicó la institución.

Por el momento, las autoridades no han entregado más información sobre la identidad de las víctimas ni sobre las circunstancias que habrían provocado el inicio del fuego.

PURANOTICIA