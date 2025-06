Luis Hermosilla al salir de Capitán Yáber exige ser llevado a juicio oral y acusa "manipulación de pruebas y declaraciones"

Luis Hermosilla abandonó el anexo Penitenciario Capitán Yáber, luego que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara la medida de prisión preventiva y ordenara su arresto domiciliario total en el marco de la investigación de la Fiscalía en su contra por el caso Audio.

Y al salir de la cárcel, el abogado afirmó que el Ministerio Público está ejecutando procedimientos cuestionables que, según él, recuerdan épocas previas a la reforma procesal penal.

“El Ministerio Público en Chile hoy día sistemáticamente está, particularmente algunos fiscales y algunas fiscalías regionales, están realizando procedimientos y una actuación que nos llevan tiempos peores que aquellos que dieron inicio a la reforma procesal penal. Hoy día se está en muchos casos manipulando pruebas, manipulando declaraciones, se está tratando de inculpar a gente inocente”, dijo.

“No está haciendo lo que tiene que hacer, que es llevar a todos a quienes se le está haciendo una imputación penal, llevarnos a un juicio. Los emplazo a que me lleven a juicio oral ya, inmediatamente, donde la Fiscalía tiene que probar la responsabilidad penal. Espero que muy rápidamente me lleven a ese juicio porque estoy seguro que no he cometido delito”, cerró.

Cabe señalar que el abogado está formalizado por soborno, delitos tributarios y lavado de activos en el marco del caso Audio.

IMÁGENES:

PURANOTICIA