"Los gobiernos necesitan voceros": Alcalde Sichel cuestiona la gestión del Ejecutivo ante las emergencias

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cuestionó la falta de un vocero oficial del Gobierno en medio de la emergencia provocada por el sistema frontal, que afectó con especial fuerza a su comuna.

En conversación con Radio Universo, Sichel criticó la falta de claridad respecto de quién debe comunicar las decisiones en este tipo de situaciones. "Yo ayer no sabía quién me iba a informar si no había clases mañana o no. A las a las 6 de la tarde yo ya me estaba volviendo loco", precisó.

El jefe comunal sostuvo que "ya después de seis meses y una crisis la semana pasada, debería estar claro quién es el que comunica oficialmente las decisiones que se van tomando".

Asimismo, manifestó que "con el único que sé que me coordino bien es con el delegado presidencial, pero él no toma las decisiones más profundas respecto a la crisis que estamos viviendo. Y Senapred cuenta información para el otro lado, se acaban o no las clases mañana, se cierran o no sé".

Sichel recalcó que "los gobiernos necesitan voceros, eso es esencial. Otra cosa es que necesitan un misterio Secretaría General de Gobierno, pero necesitan voceros. Y mi problema es que el vocero y el ministro de Interior no pueden ser la misma persona".

En esa misma línea, agregó: "Aquí hay dos personas que son la misma persona y no está funcionando. Esa es una gran lección gobierno después de Las Condes, de esto y de lo que pasó en Coquimbo", precisó.

Finalmente, el alcalde afirmó que este miércoles debería conocerse quién ejercerá como vocero oficial, con el objetivo de "saber cuál tomamos como información oficial y no sea este desorden que tenemos hoy día".

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