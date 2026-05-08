"Lo que está, ya está legislado": Ministra de la Mujer descarta cambios a la ley de aborto en tres causales

Cualquier modificación impulsada por el Gobierno a la actual normativa que regula la interrupción del embarazo en tres causales quedó totalmente descartada. Así lo confirmó durante una entrevista con radio Cooperativa la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín, quien dio por cerrado el debate en el país argumentando que "Lo que está, ya está legislado".

Para profundizar en la postura del Ejecutivo frente a esta normativa, la autoridad gubernamental recalcó que el país ya atravesó por este proceso deliberativo. "Chile ya tuvo una discusión al respecto, los parlamentarios de la época también discutieron al respecto, emitieron su opinión y así también Chile ya zanjó esta materia. Existe también una legislación al respecto y, en ese sentido, lo entendemos", complementó la secretaria de Estado.

En lugar de reabrir dicha discusión, la jefa de la cartera aseguró que los esfuerzos de su equipo están "enfocados en avanzar en las prioridades que nos hemos trazado: empleo, prevención de la violencia contra las mujeres y también en el ámbito social".

Paralelamente a estas definiciones, el Ministerio se encuentra realizando gestiones para reactivar la tramitación del proyecto de Sala Cuna. Sobre esta iniciativa legal, existe un límite temporal ineludible fijado para el Ejecutivo: el 15 de junio es el plazo máximo para la presentación de las respectivas indicaciones.

Respecto a este desafío legislativo, Marín detalló la postura de su cartera: "Tenemos toda la voluntad para perfeccionar este proyecto y para avanzar y destrabar esta iniciativa. También es una de nuestras metas como Ministerio de la Mujer destrabar este proyecto de ley de Sala Cuna y avanzar, pero también con mucha responsabilidad, con una propuesta sólida, coordinada, especialmente en materia de financiamiento".

Otro de los puntos abordados por la autoridad fue el ajuste presupuestario del 3%. Frente a este escenario económico, la ministra garantizó la continuidad de las iniciativas fundamentales de su repartición, afirmando que "mantenemos nuestro compromiso de que no vamos a recortar en los programas que son claves para nosotros como la autonomía económica, de empleo, ni tampoco vamos a recortar en los programas de violencia".

Finalmente, para despejar dudas sobre el impacto de esta medida en las arcas de la institución, la titular de la Mujer y la Equidad de Género concluyó asegurando que "Los ajustes que existan en estos programas serán muy marginales y corresponden a los saldos no ejecutados y no comprometidos durante los meses previo a nuestra asunción".

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