Lluvias provocan inundaciones en San Carlos de Apoquindo y activación de quebradas en camino a Farellones

El sistema frontal que afecta a la zona central del país ha causado diversas situaciones de emergencia durante la tarde de este lunes.

Las lluvias generaron una inundación en la intersección de las calles Camino Otoñal con República de Honduras en el sector de San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, región Metropolitana.

El agua comenzó a bajar con mucha fuerza, amenazando con entrar a las casas e impidiendo el tránsito de vehículos y peatones.

A través de su cuenta de X, la Municipalidad de Las Condes hizo un llamado a no transitar por las calles General Blanche entre Camino Mirasol y Francisco Bulnes Correa como medida preventiva.

Además, en la comuna de Lo Barnechea, la ruta en camino a Farellones provocó la activación de quebradas y deslizamientos de tierra.

Equipos de emergencia ya se encuentran trabajando en el lugar de la emergencia para socorrer a personas que se puedan encontrar aisladas en dicho sector.

PURANOTICIA