Durante la tarde de este martes, lluvia, granizos y tormentas eléctricas se registraron en distintos puntos de la región de Metropolitana.

El fenómeno meteorológico afectó a comunas como Santiago, Providencia, Vitacura, La Florida, Macul, Ñuñoa y Las Condes.

En Ñuñoa se registró caída de granizos, mientras que en el centro de la capital el fenómeno presentó menor intensidad de granizada, pero estuvo acompañado de abundante lluvia y fuertes truenos.

Desde TransporteInforma región Metropolitana hicieron un llamado a conducir con precaución y a estar “atentos a las condiciones de las vías por visibilidad reducida y pavimento resbaladizo” en las comunas de Vitacura, Las Condes y Lo Barnechea.

Por su parte, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) alertó sobre tormentas eléctricas en al menos siete regiones de la zona centro y sur del país, entre ellas la región Metropolitana.

A su vez, la Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) canceló la Alerta Amarilla y declaró Alerta Temprana Preventiva para la región Metropolitana por evento meteorológico, ante el pronóstico de "probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales en cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera", desde este martes y hasta el miércoles 14.

Cabe señalar que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) reportó que hay más de 28 mil hogares sin luz.

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