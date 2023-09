Ley de Usurpaciones: Gobierno presenta veto a autotutela, tipo de penas y restitución de bienes

La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó que el Gobierno ingresará un veto a la Ley de Usurpaciones.

En primer lugar, se hará un veto a la autotutela o legítima defensa privilegiada, donde se busca que se apliquen las reglas generales para la detención ciudadana y la legítima defensa.

“Se hizo esta modificación salvaguardando que en todo momento puedan actuar las policías, va haber posibilidad de acción en cualquier momento de las policías”, explicó la secretaria de Estado.

En segundo lugar, Tohá precisó que "se hace una modificación de las penas que estaban previstas para hacerlas graduales".

"Respecto de la usurpación que se hace con violencia e intimidación, se deja la pena que propuso el Parlamento tal como estaba, que es un presidio menor en su grado medio a máximo. Esa es la pena que propuso el Parlamento y no se toca. Lo que se hace es separar la situación en que en la usurpación no hay violencia e intimidación en las personas, pero sí hay daño en las cosas. Ahí se establece igual pena de cárcel, pero en un grado inferior. Entonces, queda presidio menor en su grado medio. Y en el caso de la usurpación pacífica, donde no hay violencia e intimidación a las personas y tampoco hay violencia en las cosas, (...) lo que se establece es que el juez va a definir si hay pena de cárcel, que en este caso sería presidio menor en su grado mínimo, o hay multa", explicó.

La tercera observación, dijo Tohá, "es una cosa bien puntual y es que hay instrumentos por los cuales los propietarios pueden pedir que le restituyan el bien cuando está judicializado el caso. El que estableció la ley se llama tercería. De aquí se agregó otro más, es otra modalidad para pedir la restitución que se llama restitución anticipada. Es simplemente una modalidad por la cual se pide que se entregue para disponer del bien cuando hay un proceso judicial en curso".

PURANOTICIA