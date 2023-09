«Ley Cholita»: Piden urgencia a proyecto que crea el Registro Nacional de Maltratadores de Animales y aumenta penas por este delito

En el marco del incidente que ha generado consternación en la comunidad animalista, y que involucra al mayor en retiro del Ejército, Diego Pincheira Günder, quien fue detenido por Carabineros bajo los términos de la Ley Cholito, tras ser acusado de haber matado a su gato luego de lanzarlo desde el séptimo piso en un edificio en Las Condes, un grupo de diputados y representantes de la Fundación Alma de Gato Chile, solicitaron que se le ponga urgencia al proyecto que crea un Registro Nacional de Condenados por Maltrato Animal y aumenta las penas por este delito a cinco años y un día.

La autora de la iniciativa, la diputada Carolina Marzán, señaló que "nos hemos enterado de hechos lamentables a través de la prensa, que han sucedido no solamente una vez, sino que en reiteradas ocasiones. La última, quizás la más reciente, la más dolorosa de alta connotación social, tiene que ver con la tortura al que fue sometido un gatito en la comuna de Santiago, en el área metropolitana".

"Nosotros presentamos un proyecto de ley, donde proponíamos aumentar las penas en ciertas circunstancias. La verdad es que, dados los últimos acontecimientos, no solamente creemos que las penas deben aumentarse en un grado, es decir, de tres años a cinco años, para el maltrato animal y, además por la muerte de los animales, sino que, además, las multas aumentarlas al doble. También nosotros proponemos que se cree un registro nacional de condenados por maltrato animal, de manera que estas personas nunca más estén cerca o tengan en su poder un animalito dentro del seno de una familia", agregó.

Por su parte, el diputado Cristián Tapia pidió a la Ministra de Defensa "que haga una investigación por este uniformado que acribilló a un gatito y que le pida la baja. Esa persona no puede estar ahí. Esa persona atentó con un ser viviente. Y eso en Chile no lo podemos seguir permitiendo. Aquí hay leyes que lamentablemente no se están aplicando como corresponde”.

En tanto, Marcela Parada, directora de la Fundación Alma de Gato Chile, sostuvo que "constantemente duermen las causas de maltrato animal en el Poder Judicial, porque las policías, cuando llega el momento, no hacen el trabajo, omiten las pruebas o no tienen protocolos para poder llevarlos a cabo. No existe un protocolo actualmente de cómo deben actuar las policías. Mucha gente, constantemente, hace denuncias por maltrato animal y las policías no saben cómo proceder, por lo tanto, no llegan. Muchos animales mueren todos los días por maltrato y también por omisión de parte de sus propios tutores".

Cabe señalar que la moción también incorpora la participación de las organizaciones animalistas posterior al proceso de denuncia, permitiendo que las policías puedan coordinar con organizaciones de la sociedad civil, que se dediquen al rescate, la reubicación o adopción de animales para que estos últimos resguarden y mantengan al animal en calidad de tenedores con tal de evitar la continuidad del maltrato o crueldad que motivó la denuncia.

