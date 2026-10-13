Leonardo Romanini fue designado como nuevo comandante en jefe de la FACh para el periodo 2026–2030

La Fuerza Aérea de Chile informa que este martes 13 de octubre del 2026, el Presidente José Antonio Kast designó como nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), para el periodo comprendido entre 6 de noviembre de 2026 y el 6 de noviembre del 2030, al general de aviación, Leonardo Romanini Gutiérrez.

El uniformado es piloto de guerra y desarrolló su carrera como piloto operativo en el área de combate, tiene 62 años, es casado y padre de dos hijos. Dentro de sus principales cargos destacan: Comandante del Grupo de Aviación Nº3, Agregado Aéreo en la Embajada de Chile en Estados Unidos y Jefe de la Misión Aérea en Washington D.C., Director de la Academia de Guerra Aérea, Director de Relaciones Internacionales, Comandante en Jefe de la Iª y Vª Brigada Aérea, Comandante del Comando de Combate y Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea de Chile. Actualmente se desempeñaba como Jefe del Estado Mayor Conjunto.

Además, posee estudios de Oficial de Estado Mayor en la Academia de Guerra Aérea, Ingeniero de Ejecución en Sistemas Aeronáuticos, mención Piloto de Guerra de la Academia de Guerra Aérea, Oficial de Estado Mayor, Escuela Superior de Guerra Aérea de la Fuerza Aérea Argentina. Magíster en Administración de Empresas, mención Recursos Humanos, Universidad Arturo Prat y Profesor Militar de Academia, mención Personal y Servicio de Estado Mayor, Academia de Guerra Aérea.

Cabe señalar que la ceremonia de cambio de mando se realizará el viernes 30 de octubre en la histórica Base Aérea El Bosque, oportunidad en la que el actual Comandante en Jefe, General del Aire Hugo Rodríguez González entregará su cargo, luego de cuatro años al mando de la Fuerza Aérea de Chile.

(Imagen: FACh)

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