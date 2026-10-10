Las Condes retoma labores de limpieza tras aluvión con más de mil voluntarios

La mañana de este sábado se reiniciaron las labores de limpieza de calles y viviendas en la comuna de Las Condes, afectadas por el aluvión del jueves en la tarde. Para estas faenas hay más de mil voluntarios inscritos que deben vacunarse contra tétanos, influenza y hepatitis A.

Al reinicio de las labores, la alcaldesa Catalina San Martín señaló que este sábado "van a haber dos grupos de trabajo importantes. Tenemos tres condominios que están muy anegados, que son alrededor son 60 casas. Las calles son Santa Isidora y Santa Laura. Y además el segundo grupo se va a ir a Camino El Alba porque también tenemos muchas viviendas afectadas".

En cuanto a las personas que ayudan a sus familias y que no están empadronadas, la alcaldesa dijo que "no hay ningún problema en eso, lo único que les pedimos es que tengan cuidado, tomen las medidas correspondientes, trabajar con guantes, hidratarse mucho. Vamos a tener sol probablemente, así que llamamos a tomarse los descansos correspondientes y poder hacer los relevos".

Añadió que "todavía no alcanzamos las 48 horas de la emergencia y les puedo decir que la respuesta ha estado a la altura, yo sé que hay muchos vecinos que aún necesitan ayuda, pero vamos a llegar con la ayuda".

"Esto va a ser lento, va a demorar, insisto, estamos en una zona de catástrofe, pero estamos trabajando sin parar para volver a la comuna de Las Condes, a la comuna que todos conocemos", agregó.

En cuanto a la investigación anunciada por la Fiscalía Metropolitana Oriente para determinar eventuales responsabilidades por el aluvión, señaló que "a nosotros nos tiene tranquilos, me parece que si la Fiscalía necesita investigar, está perfecto. Como municipalidad estamos muy tranquilos de que hemos hecho todo el trabajo preventivo que se debía hacer".

PURANOTICIA