Las Condes habilita el Parque Anakena como centro de acopio de escombros y barro tras el aluvión

El Parque Anakena, en Las Condes, fue habilitado como zona de acopio transitorio de desechos, barro y escombros provenientes del aluvión registrado el jueves pasado en San Carlos de Apoquindo.

Según informó este miércoles El Mercurio, hasta ahora se han depositado cerca de 20 mil metros cúbicos de material en este sector, ubicado en la intersección de las calles Vital Apoquindo y Nueva Bilbao, en las inmediaciones del parque Padre Hurtado.

De acuerdo con el matutino, vecinos del sector han manifestado su preocupación por el “riesgo sanitario” y los “malos olores”, además de las molestias provocadas por los ruidos y el polvo en suspensión debido al constante tránsito de camiones que descargan el material.

Ante estos reclamos, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, pidió paciencia y advirtió sobre la urgencia de despejar la zona, considerando la posibilidad de que se produzca un nuevo alud.

Por su parte, el director de Emergencia de la municipalidad, Juan Ignacio Jaramillo, señaló que "los viajes a la zona de disposición transitoria han disminuido en 75%, el volumen de material trasladado a la fecha es de unos 20 mil m³, queda un remanente por retirar que equivale a unos 3.000 m³”.

Respecto del plazo para finalizar los trabajos, indicó que “no existe una fecha exacta”, aunque “se proyecta que, para el fin de esta semana, el impacto visual y operativo de los viajes en el punto transitorio sea casi imperceptible”.

En cuanto al destino final de los residuos, Jaramillo explicó que se trata “de rocas de gran tamaño y tierra de buena calidad”, y recordó que, durante la emergencia anterior, “se reutilizó como relleno para la nivelación y la mejora de caminos al interior del parque Padre Hurtado”.

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