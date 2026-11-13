Lanzan campaña contra el tabaco y vapeadores dirigido especialmente a adolescentes

El Ministerio de Salud lanzó “¿Pa’ qué fumas?”, campaña que busca evitar que niñas, niños y adolescentes se inicien en el consumo de tabaco, especialmente el vaper y el cigarrillo.

La campaña fue presentada ante más de 180 estudiantes del Colegio Providencia, de la misma comuna, con la presencia del alcalde Jaime Bellolio, el representante de OPS/OMS en Chile, Giovanni Escalante y la subsecretaria de Salud Pública, dra. Alejandra Pizarro.

La iniciativa se extenderá por un mes por vías digitales, radiales, cines y redes sociales, apunta especialmente a adolescentes de 12 a 14 años, pero también a jóvenes de 18 a 20 que dejan la etapa escolar y a madres, padres y cuidadores.

La subsecretaria de Salud Pública, dra. Alejandra Pizarro, explicó a los alumnos del recinto educacional que “es muy preocupante saber que, según la última Encuesta Nacional de Consumo de Tabaco en Jóvenes, 15% de los escolares había probado vapers con nicotina en el último mes, una cifra mayor que la de quienes fuman cigarrillos. Esto no sólo es un riesgo para su salud y para su desempeño, por ejemplo, en deportes, sino que también genera daño cognitivo en los jóvenes. Por eso en la campaña aparece un cerebro en malas condiciones".

"Los metales que se esconden tras el olor y sabor a fruta de los vapeadores tienen un impacto en el coeficiente intelectual de los adolescentes y eso no debe dejarlos indiferentes a ellos, ni a sus padres, ni a los colegios ni a las autoridades”, añadió.

La autoridad recalcó que "por eso la pregunta de esta campaña es muy simple. ¿Pa’ qué fumas? Si sabemos todo lo mal que nos hace. ¿Pa’ qué vapear? Queremos que cada uno de ustedes se haga la pregunta, se haga la pregunta y reflexione, y no solo reflexionen ustedes mismos, sino que también les ayuden a reflexionar a sus familias, a sus amigos, a su entorno, a la gente que fuma o que vapea o que tiene ganas de repente de probar estas cosas nuevas, a cuestionarse".

El alcalde de Providencia, en tanto, enfatizó que “queremos que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan toda la información para tomar buenas decisiones sobre su salud y su futuro. El vapeo no es inofensivo, como muchas veces se cree: detrás de sus sabores dulces y de la falsa sensación de que no hace daño, existe un riesgo real de generar adicción a la nicotina y afectar el desarrollo y las capacidades físicas y cognitivas".

"Por eso, como Municipalidad, queremos generar conciencia, derribar mitos y entregarles herramientas para que sepan decir que no. Porque ser libre también significa no depender de una sustancia para relacionarse, expresarse o sentirse parte de un grupo. Nuestro compromiso es promover entornos escolares informados, protegidos y saludables, donde nuestros jóvenes puedan desarrollar todo su potencial”, indicó.

El representante de OPS/ OMS en Chile, Giovanni Escalante, señaló que “según cifras de la Organización Mundial de la Salud en 2026, 40 millones de adolescentes de 13 a 15 años, consumen tabaco en el mundo y 15 millones utilizan cigarrillos electrónicos, lo que agrega nuevos riesgos sanitarios como enfermedad pulmonar aguda, intoxicaciones graves, asma y cáncer pulmonar.”

“La evidencia científica muestra que la nicotina genera dependencia por lo que puede partir como la curiosidad de probar un vaper o cigarrillo puede convertirse en una adicción. Esto es especialmente peligroso si pensamos que el cerebro de los adolescentes continúa desarrollándose hasta los 25 años. La exposición temprana a la nicotina afecta la atención, el aprendizaje, la memoria y el control de los impulsos”, enfatizó la subsecretaria Pizarro.

(Imagen: Minsal)

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