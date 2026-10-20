La Florida despliega más de 600 funcionarios ante riesgo de aluviones en la precordillera

Ante la llegada de un nuevo sistema frontal a la región Metropolitana, el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, y el gobernador Claudio Orrego, reforzaron la coordinación ante el riesgo de remoción en masa en las zonas precordilleranas. La comuna está en alerta roja.

Las autoridades abordaron la importancia del trabajo conjunto de las distintas instituciones para enfrentar posibles emergencias, especialmente en las zonas de mayor vulnerabilidad, como son las quebradas de Macul y de Santa Sofía de Lo Cañas, donde se mantienen puestos fijos de monitoreo y vigilancia.

En ese contexto, la municipalidad estableció la restricción de acceso a las zonas precordilleranas y desplegó un masivo contingente de emergencias para abordar posibles efectos de las lluvias, con más de 600 funcionarios y 100 vehículos especializados, como camiones aljibe, retroexcavadoras, entre otros.

Asimismo, las autoridades revisaron detalles del Estudio de Riesgos Comunal, actualizado a septiembre de este año, el que advierte las principales amenazas en la precordillera respecto de remociones en masa, procesos aluvionales e incendios, lo que permite mayor precisión y respaldo técnico en las medidas para proteger a la población.

El alcalde Daniel Reyes destacó que "estamos ante riesgos que son fundamentales enfrentar de manera coordinada. Nuestros equipos y maquinarias están desplegados, pero necesitamos la colaboración y responsabilidad de nuestras vecinas y vecinos, que no vayan a los sectores precordilleranos y sigan las indicaciones de las instituciones de emergencia, porque es la única manera de cuidarnos entre todos".

Mientras, el gobernador Orrego, señaló que "tenemos que anticiparnos a las emergencias y estar preparados para proteger y resguardar a los habitantes de la región. Por eso, como Gobierno de Santiago hemos financiado más de 45 motobombas, dos de ellas en La Florida, además de camiones aljibes, hidrojet, retroexcavadoras y vehículos para Bomberos y Conaf".

Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a no acercarse a los cauces de agua, respetar el cierre precordillerano y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

PURANOTICIA