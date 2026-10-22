Kast tras remoción de Araya de comisión de Constitución del Senado: "Nos duele que por pensar distinto alguien sea sancionado"

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la salida de Pedro Araya (PPD) de la presidencia de la Comisión de Constitución, luego que el comité del Socialismo Democrático (que reúne al PS, al PPD y al Partido Liberal) decidiera remover al parlamentario por sus acercamientos con el Gobierno.

Al respecto, el Mandatario afirmó en el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Demanda Laboral por Inversión (ENADI) que, "tenemos que tener diálogo. Estos encuentros como los que tenemos, por ejemplo, en el Congreso con la reforma constitucional por seguridad. Sí, yo presenté una reforma constitucional que no fue del gusto de los parlamentarios, y es discutible. Dijeron, ‘es una mala reforma’. ¿Qué es lo que hicimos? La retiré, porque llegamos a un grado de conversación con sectores políticos porque los chilenos están primero".

Asimismo, expresó que "nos duele tanto la discusión que se ha generado ahora en el Parlamento, donde por pensar distinto, por sentarse en una mesa, alguien es sancionado".

"Esa no es la respuesta que esperan los chilenos, la respuesta es que nos sentemos y nos pongamos de acuerdo cómo enfrentamos el crimen organizado, más allá de nuestras diferencias ideológicas o políticas", afirmo.

Finalmente, señaló: "¿Cómo enfrentamos el crimen organizado? Más allá de nuestra diferencia ideológica o política, tenemos que llegar a un acuerdo de combatir al narcotráfico y al crimen organizado. Tenemos que llegar a un acuerdo de mejorar la calidad de la educación. Pero hagámoslo en serio".

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