Kast reúne a su gabinete para definir ingreso a coalición impulsada por Trump

La eventual participación de Chile en una alianza internacional contra el crimen organizado abrió un nuevo debate al interior del oficialismo. Mientras algunos dirigentes de los partidos que respaldan al Gobierno han solicitado incorporarse plenamente a la iniciativa promovida por Estados Unidos, La Moneda mantiene en evaluación los alcances de esa decisión.

En medio de estas diferencias, el Presidente José Antonio Kast convocó para este domingo 25 de octubre una reunión con integrantes de su gabinete, destinada a analizar el posible ingreso del país a la Coalición de las Américas contra las Organizaciones Criminales (A3C), impulsada por el mandatario estadounidense Donald Trump.

De acuerdo con la información entregada por la Presidencia, el encuentro está programado para las 19:00 horas en el Palacio de La Moneda.

A la cita asistirán el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado; el canciller Francisco Pérez Mackenna; el ministro de Defensa, Fernando Barros; y el titular de Seguridad Pública, Martín Arrau.

También participará el recientemente asumido subsecretario General de Gobierno, Gonzalo Arenas.

La reunión se realizará a pocos días del tercer encuentro de los países adherentes a la A3C, previsto para esta semana en República Dominicana, instancia que ha acelerado las conversaciones sobre la posición que adoptará Chile.

Hasta ahora, el Ejecutivo no ha confirmado si buscará incorporarse como miembro pleno de la coalición o si optará por una participación limitada, mientras revisa las implicancias operativas de la iniciativa.

La posibilidad de que Chile asistiera únicamente en calidad de observador generó reparos entre los partidos oficialistas, cuyos dirigentes han solicitado una participación más activa en los mecanismos internacionales de cooperación contra el crimen organizado.

OFICIALISMO PRESIONA POR UNA INCORPORACIÓN PLENA

La discusión adquirió mayor relevancia el pasado viernes, durante una reunión entre representantes del Gobierno y presidentes de los partidos que respaldan al Mandatario.

En esa instancia, los dirigentes plantearon sus diferencias con la posibilidad de que Chile no suscribiera formalmente la alianza.

El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, fue uno de los que manifestó públicamente esa posición. “Los presidentes de partido le manifestamos al Gobierno nuestra opinión de que sí tenemos que integrarnos a esa alianza”.

El parlamentario calificó de “error restarse de esa alianza contra el crimen organizado”, argumentando que “hoy tenemos un problema grave de crimen transfronterizo, de crimen organizado que tiene que ser combatido con todas las herramientas que se pueda”.

Desde su perspectiva, la cooperación con otros países constituye una herramienta relevante para enfrentar organizaciones delictivas que desarrollan actividades más allá de las fronteras nacionales.

“No tiene sentido rechazar una iniciativa que, si Chile se suma, serían 19 países que combaten el crimen organizado (...) Sabemos que probablemente esa no era la opinión inicial del Gobierno. Pero el Gobierno frente a esta petición se abrió a pensar”, planteó Ramírez.

Sus declaraciones dejaron en evidencia que, al menos hasta ese momento, existían diferencias entre la postura que se atribuía inicialmente al Ejecutivo y la posición expresada por los dirigentes oficialistas.

El encuentro convocado por Kast se produce precisamente en ese contexto, cuando el Gobierno debe definir el alcance de una eventual participación chilena en la coalición.

LA MONEDA MANTIENE LA DECISIÓN EN ESTUDIO

Pese a las versiones que apuntaban a una incorporación únicamente como observador, el Ejecutivo ha insistido en que todavía no existe una resolución definitiva.

El viernes 23 de octubre, el subsecretario General de Gobierno, Gonzalo Arenas, abordó públicamente la situación y explicó que la propuesta continuaba bajo evaluación.

“El combate al crimen organizado, para nuestro país, es esencial. Nosotros buscamos cooperación y ayuda porque el crimen organizado es transnacional; uno no saca nada con perseguirlos en un solo país. Y este tema, siendo tan importante, sigue estando en análisis por parte del gobierno y, próximamente, se va a dar una respuesta, pero el estudio sigue”, señaló.

La autoridad tampoco confirmó si el ministro de Defensa, Fernando Barros, participará en la cumbre programada para el martes en República Dominicana.

Consultado sobre cuándo se conocerá la posición oficial de Chile, Arenas respondió que “lo antes posible”.

El subsecretario explicó que la determinación dependerá de la evaluación que realice el propio Presidente, considerando los antecedentes y consultas que estime necesarios.

“Esta decisión pasa por una convicción del Presidente de la República y el Presidente está analizando, está estudiando. Este es un tema de Estado, no es fácil. Hay que hacer consultas y cuando el Presidente haga todas las consultas necesarias y se forme su convicción por supuesto que se va a anunciar a su debido tiempo. Por ahora, está en estudio y en análisis”, dijo Arenas en la oportunidad.

De esta manera, la reunión de este domingo aparece como una instancia relevante para avanzar en la definición de la postura chilena frente a la alianza internacional.

El debate se desarrolla en momentos en que el combate al crimen organizado constituye una de las principales prioridades de la administración de Kast y cuando distintos sectores oficialistas consideran necesario ampliar los mecanismos de cooperación internacional.

Por ahora, la incorporación formal de Chile a la A3C continúa sin confirmarse. La decisión deberá considerar tanto los alcances de la iniciativa como las condiciones de participación del país, antes del próximo encuentro de la coalición en República Dominicana.

PURANOTICIA