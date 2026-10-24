Kast junto al primer ministro británico abordan situación de las Malvinas y defensa

La situación de las Islas Malvinas, en medio de las renovadas tensiones entre Argentina y Reino Unido, formó parte de una conversación telefónica que sostuvieron el Presidente de Chile, José Antonio Kast, y el primer ministro británico, Andy Burnham, durante la jornada del viernes 23 de octubre.

El contacto fue confirmado mediante un comunicado de la oficina del jefe de Gobierno británico, que detalló los principales asuntos abordados por ambas autoridades, entre ellos la cooperación en defensa, seguridad, ciencia, comercio y nuevas oportunidades de inversión.

Uno de los puntos destacados por Londres fue la necesidad de profundizar la relación bilateral y avanzar en mecanismos de colaboración que permitan fortalecer las capacidades de ambos países.

“Los líderes comenzaron por exponer sus ambiciones compartidas para fortalecer la relación entre ambas naciones, incluyendo los ámbitos de la defensa, la seguridad, la ciencia y el comercio”, señala el comunicado difundido por el Gobierno británico.

En materia militar, Kast y Burnham coincidieron en la importancia de desarrollar iniciativas conjuntas orientadas a modernizar sus respectivas capacidades de defensa.

Según el documento, ambas autoridades manifestaron la necesidad de que Chile y Reino Unido “colaboren para modernizar sus capacidades” en esta materia.

Aunque la declaración confirma el interés de avanzar en cooperación, no entrega antecedentes sobre eventuales acuerdos específicos, proyectos de equipamiento, inversiones militares ni plazos de implementación.

REINO UNIDO ABORDA SITUACIÓN DE LAS ISLAS MALVINAS

La conversación también incluyó la controversia por la soberanía de las Islas Malvinas, territorio administrado por Reino Unido y reclamado históricamente por Argentina.

De acuerdo con la información difundida desde Londres, Burnham aprovechó el contacto con el Mandatario chileno para exponer la posición británica respecto del futuro del archipiélago.

El primer ministro manifestó el interés de su Gobierno “en garantizar que los habitantes de las Islas Malvinas conserven la capacidad de ejercer el derecho a la autodeterminación”.

La declaración se produce en un escenario de renovadas diferencias diplomáticas entre Londres y Buenos Aires, luego de recientes pronunciamientos de ambas administraciones sobre la soberanía del territorio.

En septiembre, el Presidente argentino, Javier Milei, reafirmó la posición histórica de su país durante un mensaje transmitido por cadena nacional.

“Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho”, sostuvo el Mandatario trasandino.

La declaración volvió a situar la disputa territorial en el debate político y diplomático, considerando las posiciones contrapuestas que mantienen ambos países.

Desde Reino Unido, en tanto, el primer ministro Andy Burnham ha reiterado que su Gobierno defenderá la posibilidad de que los habitantes del archipiélago decidan sobre su futuro político.

“Seremos implacables en defender eso”, aseguró durante una intervención ante el Parlamento británico en septiembre.

Pese a que el asunto fue abordado durante la llamada con Kast, el comunicado de Downing Street no atribuye al Presidente chileno una posición específica sobre la controversia ni informa compromisos de Chile respecto de la disputa territorial.

El documento se limita a consignar que el jefe de Gobierno británico expuso el interés de Londres en resguardar el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las islas.

COMERCIO, CIENCIA E INVERSIONES EN LA AGENDA BILATERAL

Además de los asuntos de defensa y política internacional, ambos mandatarios analizaron las posibilidades de ampliar los intercambios económicos y fortalecer la colaboración científica entre Chile y Reino Unido.

Según el comunicado británico, las autoridades valoraron el crecimiento de los vínculos culturales, científicos y entre las comunidades de ambos países, destacando las oportunidades que estas relaciones han generado en materia de inversión e infraestructura.

El diálogo también permitió identificar espacios para profundizar el comercio bilateral, especialmente en sectores donde ambos gobiernos consideran que todavía existen posibilidades de cooperación.

En ese sentido, desde la oficina del primer ministro señalaron que las autoridades “reconocieron las oportunidades comerciales aún sin explotar entre las dos naciones y coincidieron en la necesidad de estrechar los lazos comerciales”.

La declaración refleja la intención de ambos gobiernos de mantener una agenda económica más estrecha, aunque no se anunciaron nuevos tratados, compromisos de inversión ni medidas comerciales concretas como resultado de la conversación.

El intercambio telefónico concluyó con la disposición de Kast y Burnham a mantener nuevos contactos para continuar abordando materias de interés común.

De esta manera, la conversación permitió revisar distintas áreas de cooperación entre Chile y Reino Unido, al tiempo que incorporó la situación de las Islas Malvinas, uno de los asuntos más sensibles de la relación diplomática entre Londres y Buenos Aires.

Por ahora, el comunicado británico constituye el principal registro público de los temas tratados, sin que se hayan informado acuerdos específicos adicionales ni una fecha para una próxima reunión entre ambos mandatarios.

PURANOTICIA