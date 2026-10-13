Kast emplaza al Congreso por rechazo a reforma para detención de migrantes y llama a no seguir dilatando el proyecto de sala cuna

El Presidente José Antonio Kast emplazó nuevamente al Congreso por el rechazo a la reforma constitucional que buscaba ampliar el plazo de detención de inmigrantes irregulares para su respectiva expulsión administrativa del país.

En el lanzamiento de la Semana de la Pyme 2026, el Mandatario apuntó a la necesidad de lograr mayores acuerdos.

“Busquemos cómo en una situación compleja de nuestro país, en una situación difícil a nivel mundial, logramos acuerdos. Eso es lo que nos saca adelante”, mencionó.

Añadió que “lo mismo en materia de seguridad. Invitar a todos los sectores a sentarnos a ver cómo enfrentamos el crimen organizado. Si cuando uno bloquea una ley, por ejemplo, la ley para los inmigrantes irregulares, que solo pueden estar detenidos cinco días, y nosotros le pedimos, ‘oiga, en cinco días no logramos hacer todo el trabajo’. Ubicarlo, tenerlo ahí, tener el avión, mandar el avión al extranjero. En cinco días es muy difícil. Necesitamos extender ese plazo”.

El jefe de Estado remarcó que el rechazo a esa reforma no perjudica al Gobierno, sino que “a todos los chilenos”.

En la ceremonia que se desarrolló en la plaza de la Constitución, Kast también llamó al Congreso a no seguir dilatando el proyecto de sala cuna: “Tenemos una posibilidad real de hacer un cambio histórico”.

“Al Gobierno no lo perjudica. Podrá perjudicar una encuesta que me mide a mí. Pero eso no tiene sentido. Nosotros tenemos que beneficiar a los chilenos. Esta es una invitación a pensar en grande”, argumentó.

Bajo ese contexto, el Presidente ejemplificó con lo sucedido con la reforma constitucional de seguridad, que el Gobierno decidió retirar por falta de respaldo, y que fue reemplazada por un proyecto de un grupo transversal de senadores.

“Hubo una tremenda discusión por la reforma constitucional de seguridad. No, que no se puede. Bueno, la retiramos. Y miren al tremendo acuerdo que llegamos. Un acuerdo transversal”, cerró.

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