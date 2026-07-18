Kast condena muerte de carabinero en Valdivia y promete cárcel para el responsable

Una condena enérgica expresó el presidente José Antonio Kast luego de confirmarse el fallecimiento del cabo primero Marco Cosme Barquero, funcionario de Carabineros que permanecía internado en estado crítico tras resultar herido durante un operativo en Valdivia.

Mediante una publicación en su cuenta de X, el Mandatario lamentó la muerte del integrante del GOPE de La Araucanía y cuestionó que el presunto responsable se hubiera mantenido prófugo durante varios años.

“Ha fallecido Marcos Cosme Barquero, cabo primero de Carabineros. Tenía apenas 32 años. Fue asesinado cobardemente por un prófugo de la justicia que hasta ahora había vivido en completa impunidad”, expresó Kast.

El Presidente anunció que el Ejecutivo buscará que el imputado reciba una condena de cárcel y que también se investigue a las personas que presuntamente lo ayudaron a mantenerse oculto.

“Nos vamos a asegurar que este criminal pase el resto de su vida en la cárcel y que todos los que lo protegieron y encubrieron se hagan responsables”, agregó.

Cosme Barquero permanecía bajo atención médica en el Hospital Base de Valdivia desde el miércoles, cuando participó en un procedimiento realizado en el sector rural de Punucapa. La institución confirmó su fallecimiento durante este sábado.

El operativo buscaba capturar a Carlos Esteban Cancino Tapia, conocido como “El Rana”, quien permanecía prófugo por su presunta participación en el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín, ocurrido en octubre de 2020.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Cancino habría atacado a los funcionarios policiales cuando se encontraba rodeado. El procedimiento finalizó con su detención y dejó a dos integrantes de Carabineros heridos.

El segundo funcionario afectado fue el suboficial Roberto Canio Quilaleo, quien se encuentra fuera de riesgo vital. Cancino Tapia también resultó herido durante el procedimiento y permanece hospitalizado bajo custodia policial.

Debido a su estado de salud, el tribunal amplió la detención del imputado. Su audiencia de formalización deberá realizarse cuando esté en condiciones de comparecer ante la justicia.

PURANOTICIA