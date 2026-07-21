Kast asegura que el Gobierno "se ha preparado y anticipado" ante inédito sistema frontal

El Presidente José Antonio Kast hizo un primer balance del impacto del sistema frontal en la región de Coquimbo tras decretar estado de catástrofe por calamidad pública para esta región, así como para la provincia de Huasco, en la vecina Región de Atacama.

Las actividades del mandatario en la región se iniciaron con una visita al Hospital de Ovalle, afectado por las precipitaciones, y posteriormente se trasladó hasta el Regimiento 21 “Coquimbo”, ubicado en la ciudad de La Serena.

El Presidente Kast recordó que una vez que se tuvo conocimiento de la llegada de este sistema frontal, con un impacto inédito, se adoptaron medidas. “¿Qué ha hecho el gobierno en este tiempo? Se ha preparado, se ha anticipado y ha dispuesto todos los recursos humanos, materiales y económicos disponibles, con la anticipación que se podía”, señaló.

“Aquí hay momentos para ocuparse, que es en lo que estamos todos y les agradezco una vez más la disposición, porque esto no es una diferencia de colores políticos. Hoy día la urgencia, la emergencia, nos convoca a todos y tenemos un solo norte que es salvar vidas”, añadió.

El Jefe de Estado agradeció el trabajo de Fuerzas Armadas, policías, funcionarios públicos de municipios, delegaciones, gobernaciones y otras instancias públicas.

HOSPITAL DE OVALLE

Producto de las lluvias, el Hospital de Ovalle presentó múltiples filtraciones en sus techumbres, con cerca de 80 puntos afectados, impactando áreas críticas como el servicio de urgencia, pabellones quirúrgicos, la Unidad de Paciente Crítico (UPC), la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (UCMA), farmacia, esterilización y sectores de equipos médicos.

Durante la visita, el Presidente conoció las medidas implementadas para mantener la continuidad de la atención de salud, entre ellas el despliegue del Hospital Modular de Campaña del Ejército, coordinado por los ministerios de Defensa Nacional y Salud junto al Ejército, con el propósito de reemplazar temporalmente la capacidad de los cinco pabellones quirúrgicos que resultaron afectados.

PURANOTICIA