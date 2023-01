Karol Cariola frenó a diputado republicano que le gritó y golpeó la mesa en Comisión: Luis Sánchez habló de "feminismo de cartón"

Un tenso momento protagonizaron el diputado republicano Luis Sánchez con la parlamentaria comunista Karol Cariola durante una sesión de la Comisión de Constitución de la Cámara, instancia que preside justamente la segunda.

En medio de la discusión respecto al proyecto que dará pie al nuevo proceso constitucional en Chile, el tono comenzó a subir luego que la representante de la región Metropolitana solicitara que se vote el fin del debate.

Esto generó la molestia del legislador por la zona costera de la región de Valparaíso (Distrito 7), quien le pedía explicaciones a Cariola, la que le respondió diciendo que le daría la palabra tras la votación, ya que el tiempo de debate había expirado.

"Diputado, es que sabe que me va a obligar a tener que llamarlo al orden. Yo acabo de explicarlo… secretario... en votación", indicó la diputada comunista, intentando poner algo de orden en la comisión, mientras el republicano alzaba la voz y dio al menos dos golpes a la mesa con el costado de su puño derecho.

Fue tal la insistencia de Sánchez que Cariola tomó nuevamente la palabra y emplazó a su par en la Comisión de Constitución a quien le dijo que "yo no le voy a aceptar que me venga a golpear la mesa de nuevo y no le voy a aceptar que me grite".

"Yo soy una mujer Diputada y le pido respeto. Soy presidenta de esta comisión y estoy aplicando el reglamento de manera estricta, así que por favor… si usted tiene la costumbre de gritarle a las mujeres, le pido que aquí no lo haga y menos que golpee la mesa", cerró Cariola en la instancia legislativa y cuyas imágenes se viralizaron rápidamente a través de las redes sociales.

POLÉMICA SIGUIÓ

Tras el altercado en la Comisión de Constitución de la Cámara, la diputada Cariola comentó lo ocurrido a través de su cuenta en Twitter, donde sostuvo que "la ciudadanía está atenta no sólo a lo que debatimos, sino que también a cómo lo debatimos. No acepto que el tono de la conversación legislativa sea a gritos y con golpes en la mesa. Como mujer y Presidenta de la Comisión de Constitución, le exijo respeto a la Bancada Republicana".

Por su parte, el diputado Luis Sánchez escribió en la misma red social que "la mujer que habla fuerte es "valiente" y "enérgica". El hombre que habla claro es "violento". Esta es la definición del feminismo de cartón. Si no les gustan mis argumentos, construyan sus propios argumentos. No es culpa mía que no conozcan las reglas".

