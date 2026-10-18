Kaiser pide indultos a carabineros procesados en séptimo aniversario del Estallido Social

En el séptimo aniversario del estallido social, el excandidato presidencial y presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, realizó un acto de “reconocimiento a Carabineros”, en el que defendió la actuación de la institución durante el estallido y cuestionó el tratamiento judicial que han recibido algunos de sus funcionarios.

“¿Qué habría pasado, damas y caballeros, si nuestros carabineros se hubiesen vuelto a sus cuarteles? ¿Qué habría sucedido si hubiesen entregado el control de las calles definitivamente a esa primera línea que la izquierda chilena homenajeó en el Congreso Nacional?”, se preguntó Kaiser en un punto de prensa tras la actividad.

Agregando que “esa deuda de gratitud no se salda haciendo declaraciones de respaldo” y recordó que su partido mantiene una iniciativa de indulto general presentada en el Senado, por lo que invitó a otras fuerzas políticas a respaldar esa propuesta.

“Señor presidente, hay un proyecto de ley de indulto general que está esperando su respaldo y patrocinio en el Senado. Respáldelo. Patrocínelo. Es lo menos que se merecen nuestros uniformados para salir de esta pesadilla en la que los metió la extrema izquierda”, agregó Kaiser.

El líder del PNL denunció cientos de uniformados procesados o condenados, cuyas “causas se han extendido durante más de siete años” y consideró injusto “que no haya, prácticamente, ni una persona condenada por los hechos del 18 del 10, que no sea un uniformado”.

Consultado por la libertad condicional del excarabinero Patricio Maturana, condenado por el ataque que dejó ciega a la actual senadora, Fabiola Campillai, aseguró que “esto no es un gesto político. El que me entregue una libertad condicional no es un gesto político, es la aplicación de la norma, nada más”.

“Lo que nosotros estamos buscando es una decisión política, una decisión de estado se haga cargo respecto de todos aquellos carabineros que han tenido que sufrir situaciones como el capitán Maturana”, agregó.

Para el excandidato esos uniformados “actuaron, en mi opinión, de buena fe” y planteó que el Estado debería hacerse cargo de su situación.

Ante la pregunta sobre cuánto tiempo seguirán esperando por eventuales indultos, respondió: “Nos vamos a morir llamando”.

“No crean que va a llegar un momento en el cual nos vamos a cansar o nos vamos a aburrir de elevar estas demandas y de defender esta causa, porque creemos que es una causa justa”, finalizó.

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