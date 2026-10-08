Kaiser cuestiona edad de Bachelet ante eventual candidatura presidencial y afirma que "su salud está deteriorada"

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, afirmó que la decisión de Michelle Bachelet de mantener abierta la posibilidad de volver a La Moneda busca instalar un "sucesor". Además, cuestionó la edad y estado de salud de la expresidenta.

“Cree que, al dejar la opción abierta a volver a La Moneda, Bachelet va a consolidar respaldos para poder gestionar después la instalación de un Delfín”, aseguró Kaiser en entrevista con el pódcast ‘Cómo te lo explico’.

En el diálogo, el exdiputado afirmó que “sin duda que es una buena articuladora política y no me sorprendería que hiciese lo que le acabo de describir, que es consolidar el sector, impedir que se desprenda el socialismo democrático del antidemocrático e instalar un sucesor”.

“Así como dicen que las segundas partes no son buenas, y no fue buena su segunda parte (...) esta ya sería la tercera y la segunda parte pucha que se las trajo de malos resultados. Es muy complejo pasar por encima de ese historial electoralmente hablando”, agregó el excandidato presidencial.

Consultado de si le asustaría competir con Bachelet, respondió que “no, para nada”, y agregó que le encantaría “hacerle un par de preguntas. Como, por ejemplo, ¿por qué me dejó entrar 186.000 haitianos ilegalmente al país?”.

También cuestionó que "la señora Bachelet en este momento tiene 74 años (...) Las próximas elecciones van a tener 77, 78 (...) Con 40 y con 50, es un esfuerzo bastante titánico".

Luego preguntó: "¿Usted ha visto caminar a Trump?, la diferencia esencialmente yo le diría que desde el punto de vista atlético y de cuerpo no están al mismo nivel".

“Yo creo que la salud de la expresidenta está deteriorada, se nota. (...) Yo no la veo haciendo deporte. No la veo haciendo largas caminatas, que es normalmente lo que hace el presidente de los Estados Unidos”, agregó.

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