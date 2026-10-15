Kaiser cuestiona al Gobierno ante falta de acto oficial por aniversario del estallido social y advierte que "no se sorprendan si se repite"

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, cuestionó la decisión del Gobierno de José Antonio Kast de no realizar un acto oficial por el séptimo aniversario del estallido social y advirtió que omitir una condena explícita a los hechos del 18 de octubre podría facilitar que se repitan en el futuro.

“Si las fuerzas democráticas no levantan el tema del 18 de octubre, que fue un golpe de Estado, entonces no se sorprendan si esa situación se repite en el futuro”, advirtió en un punto de prensa.

Sostuvo, además, que “el Gobierno no se está haciendo un favor y no le está haciendo un favor a la República al evadir este tema”.

“La razón por la cual José Antonio Kast está en este momento en el Gobierno es porque la ciudadanía se apestó de la violencia en las calles, se cansó de los incendios de iglesias, se cansó de la moralina insoportable de quienes entonces trataron de cambiar nuestro sistema y de refundar nuestro país”, aseguró.

Bajo ese contexto, dijo creer que “es una mala decisión política no tomar una posición mucho más clara en esta materia”.

El timonel del PNL aseguró, además que su partido mantiene la misma postura sobre los indultos y valoró que Carolina Tohá (PPD) y Fidel Espinoza (PS) abrieran la puerta a que condenados por crímenes de lesa humanidad puedan morir en sus hogares si padecen enfermedades terminales.

“Queremos hacer un reconocimiento al senador Fidel Espinoza y a la exministra Tohá, porque han mostrado más carácter y coraje moral en materia humanitaria que lo que ha mostrado prácticamente todo el resto del espectro político”, finalizó Kaiser.

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