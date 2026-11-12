Junaeb cambiará sistema de multas e implementará cámaras con inteligencia artificial para contar raciones escolares

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) administra el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que beneficia a casi 2 millones de estudiantes, entregándoles -principalmente- desayuno y almuerzo, en 11.985 establecimientos educacionales, incluyendo salas cunas y jardines infantiles de Junji e Integra.

Luego de varias semanas de control de legalidad en la Contraloría General de la República, las bases de licitación del servicio -que comenzará a operar en 2027 para proveer prácticamente la mitad de las raciones del PAE en el país- fueron publicadas este jueves por Junaeb en el portal Mercado Público.

Según explicó el director nacional de Junaeb, Fernando Peña, “esta es una licitación muy importante para Junaeb, porque compromete la mitad de las raciones que se entregan a nivel nacional y, por lo tanto, es una buena ocasión para incorporar mejoras que permitan incrementar la eficiencia y el valor público de este programa”.

Dentro de las novedades, una de las más llamativas es la implementación de un piloto para incorporar cámaras con inteligencia artificial para el conteo de bandejas. ¿La razón? Tener mayor certeza en el servicio efectivamente prestado a los estudiantes y, así, contar con mayores verificadores en los procesos de pago o multas.

Y sobre estas últimas, el director de Junaeb anunció también un nuevo modelo de multas, algo en lo que ha venido trabajando desde su arribo a Junaeb. “Queremos pasar de una lógica punitiva y poco eficiente a una donde se premie el cumplimiento y se castiguen los incumplimientos con multas ajustadas a la realidad financiera de las empresas”, detalló.

En cuanto a lo que reciben los estudiantes, Peña confirmó que la nueva licitación del PAE contempla una actualización de las estructuras alimentarias de los principales servicios (desayuno y almuerzo), para incorporar alimentos que tienen mayor aceptabilidad y, de esta forma, contribuir a la satisfacción de los beneficiarios y evitar desperdicios.

Otra novedad incorporada apunta a la competencia. Sobre el punto, el director nacional explicó que se decidió abrir nuevas líneas de menor envergadura (línea 2) en las regiones de Valparaíso y Biobío, con el fin de abrir el mercado a más competidores y, en con ese mismo fin, se abrió también una línea 3 para empresas más pequeñas en distintas zonas del país.

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