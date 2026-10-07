Judd dice que fue "sacado de contexto" por dichos sobre Estrecho de Magallanes: "En ningún momento condicioné la soberanía de Chile"

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, aseguró que sus declaraciones sobre el Estrecho de Magallanes "fueron claramente sacadas de contexto y en ningún momento condicioné la soberanía de Chile".

La polémica surgió por su intervención en el “Día del Comercio Global: Chile frente al nuevo orden”, organizado por la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV), donde abordó el intercambio comercial entre nuestro país y China.

Las críticas, incluida la del canciller Francisco Pérez Mackenna, surgieron por la siguiente declaración de Judd:

"Cuando digo comerciar con China, por supuesto, eso es comercial, pero siempre vamos a estar muy preocupados por la soberanía, porque tenemos una relación con Chile que va más allá de lo comercial. Y si queremos que esa relación continúe, si quieren los recursos que tenemos para atacar al crimen organizado, si quieren un país que ayude a proteger sus derechos sobre el estrecho de Magallanes, si quieren todas esas cosas, entonces van a tener que trabajar con nosotros en las cosas que también son importantes para nosotros".

Tras las críticas, el embajador difundió una nota aclaratoria en la que señala que "disfruto de una buena teleserie tal como cualquier persona, pero este drama está siendo tergiversado. Mis palabras fueron claramente sacadas de contexto y en ningún momento condicioné la soberanía de Chile".

"Agradezco al ministro (de Defensa, Fernando) Barros y a todos aquellos que han reconocido dicho contexto, así como mi larga trayectoria de apoyo a la soberanía de Chile", añadió.

"Mi presentación de hoy ante la CSAV fue un respaldo firme y positivo a nuestra relación bilateral y a todo lo que Estados Unidos y Chile están haciendo —y pueden hacer— juntos para lograr que nuestros países y el hemisferio que compartimos sean más seguros, fuertes y prósperos", cerró Judd.

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